Douglas, der zu Schulzeiten ein begabter Ringer ist, geht nach dem Krieg zurück nach New York. Er übernimmt kleine Rollen in Hörspielen, Werbespots und Theaterstücken. Sein Auftreten überzeugt, die Rollen werden schnell größer. Lauren Bacall empfiehlt ihn einem Filmproduzenten, und so hat Kirk Douglas 1946 seinen erste Auftritt in einem Kinofilm: "Die seltsame Liebe der Matha Ivers". Douglas macht Karriere: Ob Western, Drama, Romanze, Krimi – er gibt in allen Rollen eine gute Figur ab.