Kindeswohl

Fiona Maye (Emma Thompson) ist eine erfahrene Familienrichterin in London. Im Gericht tritt sie energisch auf, akribisch eingearbeitet trifft sie täglich Entscheidungen, die ganze Familien verändern. Um ihre eigene Ehe steht es nicht gut. Nach über 30 gemeinsamen Jahren mit Ehemann Jack (Stanley Tucci) hat der Alltag liebevolles Miteinander verdrängt. Jack warnt seine Frau vor einem möglichen Verhältnis mit einer Studentin, die halb so alt ist wie er. Er fordert offen mehr Aufmerksamkeit und Interesse. Doch dafür hat Fiona weder Zeit noch emotionale Kapazitäten. Denn in der tiefen Ehekrise wird ihr ein eiliger Fall übertragen, in dem es um Leben und Tod geht.

Entscheidung über Zwangsbehandlung

Der 17-jährige Adam (Fionn Whitehead) hat Leukämie, doch als gläubige Zeugen Jehovas lehnen er und seine Eltern die lebensrettende Bluttransfusion ab. Fiona muss entscheiden, ob das Krankenhaus den gerade noch minderjährigen Patienten gegen seinen Willen und den seiner Eltern behandeln muss. Sie entschließt sich im Gerichtsaal, Adam im Krankenhaus zu besuchen, um sich selbst von seiner Reife und seinen Beweggründen ein Bild zu machen. Schnell entwickelt sich zwischen dem intelligenten, empathischen jungen Mann und der Richterin eine besondere Beziehung.

Fiona muss urteilen. In ihrer Begründung merkt sie an, dass sie dem Todkranken "das ganze Leben und die ganze Liebe" ermöglichen möchte, das ihm in diesem Alter noch offensteht. Nur für einen Augenblick vergisst Fiona ihre professionelle Distanz. Sie trifft eine Entscheidung, die auch ihr eigenes Leben verändert. So ergeht es Figuren von Romanautor Ian McEwan häufig – sie verhalten sich falsch, sind besessen, versagen. Ihre Schwächen bringen sie in große Nöte und machen sie menschlich.

Berührende Mischung aus Gerichts- und Ehedrama

Ian McEwan ("Abbitte", "Am Strand") hat seinen Bestsellerroman selbst für die große Leinwand adaptiert und zu einer berührenden Mischung aus Gerichts- und Ehedrama gemacht, in dem nicht geschrien, sondern messerscharf argumentiert und geschwiegen wird.

Emma Thompson macht Richterin Fiona lebendig, sie steht im Mittelpunkt, der Film wird fast ausschließlich aus ihrer Perspektive erzählt. Eine Frau, die sehr schnell und ständig unter Druck über Schicksale entscheiden muss. Es ist offensichtlich, wie verantwortungsvoll sie sich in Fälle und die damit zusammenhängenden Leben vertieft und darüber den eigenen Alltag und ihre Umgebung zu vergessen scheint. Man kann dieser Fiona beim Denken zusehen. Aus der energisch auftretenden Expertin im Gerichtssaal wird schnell die an sich zweifelnde Ehefrau, deren Privatleben aus den Fugen gerät.

Kammerspielartige Dialogszenen

Auch Nebenrollen, wie zum Beispiel der Gerichtsdiener, sind fein ausgearbeitet. Standesbewusstsein und Hierarchiedenken der Upper Class sind spürbar.

Die Theatererfahrung ist der Inszenierung von Regisseur Richard Eyre ("Tagebuch eines Skandals", "Iris") besonders in kammerspielartigen Dialogszenen anzumerken.

"Kindeswohl" ist kein klassischer Justizthriller, sondern ein vielschichtiges, höchst menschliches Portrait einer Frau, die alles richtig machen will.

Drama, Großbritannien 2018

Regie: Richard Eyre ("Tagebuch eines Skandals", "Iris")

Darsteller: Emma Thompson ("Wiedersehen in Howards End", "Sinn und Sinnlichkeit", "Tatsächlich – Liebe", "Die Schöne und das Biest"), Fionn Whitehead ("Dunkirk"), Stanley Tucci ("Spotlight", "In meinem Himmel", "Die Tribute von Panem – Catching Fire")

Länge: 106 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 30.08.2018

Stand: 30.08.2018, 00:01