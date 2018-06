Drei Jahre liegt der Metereoiteneinschlag in Jurassic World zurück. Der Themenpark ist immer noch eine Ruine. Mittlerweile haben die Dinosaurier die Isla Nubar komplett in Beschlag genommen. Jetzt droht ein Vulkan auszubrechen - die Insel steht ein zweites Mal vor ihrer Auslöschung.

Dino-Kenner Owen (Chris Pratt) und die ehemalige Parkmanagerin Claire (Bryce Dallas Howard) werden aufs Gelände gerufen, um die Urzeitechsen zu retten und ihr Überleben zu sichern. Doch schnell stellt sich heraus, dass die Auftraggeber ganz andere Interessen haben. Als Owen und Claire das herausfinden, befinden sie sich selbst in Lebensgefahr.

25 Jahre nach "Jurassic Park" kann auch der fünfte Teil "Jurassic World – Das gefallene Königreich" noch überzeugen. Die computeranimierten Dinos sind einfach überwältigend. Diesmal ist der Zuschauer besonders nah dran, wenn die Urzeitechsen quälende Schreie ausstoßen und sich ihr schleimiger Speichelfaden scheinbar einmal quer über die Kinoleinwand zieht.

Zwischen den Abenteurern Owen und Claire stimmt die Chemie – es knistert, wenn die beiden mal nicht in mörderische Stunts, Verfolgungsjagden und Entscheidungen auf Leben und Tod verwickelt sind. Langweilig wird die Inszenierung des Spaniers J.A Bayona nie, seine Erfahrung im Thriller- und Actionbereich ist dem temporeichen Film anzumerken. Das Spiel mit Licht und Schatten, Stille und Knalleffekten gelingt. Bestes Popcornkino.

Abenteuer, USA 2018

Regie: J.A Bayona ("Das Waisenhaus", "The Impossible – Nichts ist stärker als der Wille zu überleben", "Sieben Minuten nach Mitternacht")

Darsteller: Chris Pratt ("Guardians of the Galaxy", "Passengers", "Jurassic World"), Bryce Dallas Howard ("The Help", "Jurassic World"), Ted Levine ("Das Schweigen der Lämmer", "Heat"), Jeff Goldblum ("Die Fliege", "Jurassic World", "Independance Day", "Jurassic Park")

Länge: 128 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 06.06.2018