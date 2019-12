Spencer hat es wieder getan! Er hat das alte Computerspiel repariert und sich erneut ins Spiel saugen lassen. Als seine alten Freunde das verstehen, wollen sie ihm wieder zur Seite stehen und lassen sich ebenfalls ins Abenteuer hineinziehen. Auch Spencers Großvater (Danny DeVito) und dessen Freund Milo (Danny Glover) geraten diesmal ins Videospiel und sorgen mit ihrer Unwissenheit für viele Lacher.

Opa im Körper des Muskelmanns

Zum Aussuchen eines Avatars bleibt allerdings keinem Zeit: Das Spiel kommt Spencer und seinen Freunden zuvor. Es kommt zum lustigen "Body-Switch". Besonders komisch sind die Szenen mit Avatar Eddie, gespielt von Muskelprotz Dwayne Johnson, in dem der kleine, dicke, hüftsteife Opa (Danny DeVito) steckt. Er feiert nicht nur beim Kreisen der Hüften seine neue Vitalität, sondern entdeckt auch seinen Schlag bei den Frauen.

Von diesen komischen Körpertausch-Witzen lebt auch die Fortsetzung von "Jumanji – Willkommen im Dschungel". Das aufgetunte Remake war 2017 ein Überraschungserfolg, nachdem Kritiker der Neuauflage des Klassikers mit Robin Williams (1995) keine großen Chancen eingeräumt hatten.

Abenteuer mit Emus und Nilpferden

"Jumanji – The Next Level" hat vieles von Abenteuerfilmen, die nur noch selten im Kino zu sehen ist. Da müssen die Freunde über wackelige Hängebrücken balancieren oder vor einer Horde wildgewordener Emus flüchten. Immer wieder tun sich neue Gefahren auf, die gemeinsam bewältigt werden müssen: auftauchende Nilpferde, hungrige Riesenschlangen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

"The Next Level" beschränkt sich nicht auf den Dschungel – Spencer und Co landen auch in der Wüste, in dickem Packeis und müssen dem stahlharten Kämpfer "Jürgen" und dessen Gefolge trotzen. Es gelingt Regisseur Jake Kasdan diesmal nicht ganz, seinen Spaß bis zum Ende zu steigern. "Jumanji – The Next Level" tritt im letzten Drittel auf der Stelle, Gags und Situationen wiederholen sich.

Sympathische Truppe, harmlose Chaoskämpfe

Auch wenn dieser dritte Teil nicht mehr die Frische des Vorgängers hat, macht es auch beim dritten Mal wieder Spaß, der sympathischen Truppe bei ihrem harmlosen Chaoskampf im Videospiel zu folgen.

Abenteuerkomödie, USA 2019



Regie: Jake Kasdan ("Jumanji – Willkommen im Dschungel", "Sex Tape", "Walk Hard – The Dewey Cox Story")



Darsteller: Dwayne Johnson ("Fast & Furious – Hobbs and Shaw", "Skyscraper", "Rampage – Big meets Bigger“), Jack Black ("King Kong", "School of Rock", "High Fidelity"), Kevin Hart ("Der Knastcoach", "Mein Bester und ich"), Karen Gillan ("Guardians of the Galaxy", "Avengers: Endgame"), Danny De Vito ("Matilda", "Der Rosenkrieg", "Schmeiß die Mama aus dem Zug"), Danny Glover ("Lethal Weapon", "The dead don’t die")



Länge: 123



Ab 12 Jahren



Kinostart: 12.12.2019

Stand: 12.12.2019, 00:01