London, 1968. Die erfolgreichen Zeiten liegen hinter Judy Garland (Renée Zellweger). In Amerika sind Filmrollen und Bühnenengagements ausgeblieben. Notgedrungen hat die 46jährige ein Engagement in London angenommen und ihre beiden Kinder in Amerika bei ihrem Exmann gelassen. Ihre Geldnot drückt.

Auch wenn die großen Erfolge des ehemaligen Kinderstars aus "Der Zauberer von Oz" schon einige Zeit zurückliegen, hat die Entertainerin weder etwas von ihrer Ausstrahlung noch von ihren Starallüren eingebüßt. Hotelpersonal und Showteam müssen sich noch daran gewöhnen. Kurz vor der Abreise nach England hat sie auf einer Party ihrer Tochter Liza Minelli (Gemma-Leah Devereux) ihren neuen, sehr viel jüngeren Liebhaber Mickey Deans (Finn Wittrock) kennengelernt, der sie in London überrascht.

Garland braucht Bühne und Publikum

Wie sehr Judy Garland Bühne und Publikum braucht, zeigen ihre Shows: Kaum ist der Scheinwerfer auf sie gerichtet, gibt sie alles. Als Entertainerin witzig und charmant, als Sängerin entblößt sie ihre Seele. Dass Garland bis kurz vorm Auftritt fröstelnd mit einem Glas Whiskey in der Garderobe saß, ist dann vergessen. Doch ihre Alkohol- und Tablettensucht bedroht schließlich auch diese letzte Chance in London, Geld und Anerkennung zu erarbeiten. Beides braucht sie dringend.

Renée Zellweger ist der Star des Films – sie geht in der Rolle Judy Garlands regelrecht auf, singt, tanzt, hadert, trinkt und ist manchmal ansteckend lustig. Mit unendlichem Charme und Lebensfreude bringt sie Leute zum Lachen. Zellweger spielt das so natürlich, dass man oft vergisst, eine Schauspielerin und nicht Garland selbst vor sich zu haben. Auf Zellwegers Golden Globe Nominierung für die Rolle könnte noch eine Oscarnominierung folgen.

"End of the rainbow" - Verfilmung des Bühnenmusicals

Das Drehbuch basiert auf dem Bühnenmusical "End of the rainbow". Filmregisseur Rupert Goolde weiß die Showauftritte glamourös in Szene zu setzen. Rückblicke in die Zeit des Kinderstars Judy Garland, der zu Diäten gezwungen und in Tablettensucht getrieben wurde, erklären die psychischen Probleme der erwachsenen Entertainerin, die für ihre Kinder das Beste will, aber ihnen dennoch ungewollte Bühnenauftritte zumutet – so, wie sie es selbst erlebt hat.

Kurz nach den im Film gezeigten Konzerten in London ist Judy Garland im Alter von 47 Jahren an einer versehentlichen Tablettenvergiftung gestorben. Nach einem schillernden Leben mit drei Kindern, fünf Ehen und zwei Oscarnominierungen. Renée Zellweger macht den charismatischen Star wieder lebendig.

Drama, USA 2019, Regie: Rupert Goolde, ohne Altersbeschränkung

Kinostart: 02.12.2020

Stand: 02.01.2020, 10:30