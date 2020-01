Eine deutsche Kleinstadt kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Hier lebt Johannes (Roman Griffin Davis), ein schüchterner, blond gelockter 10-jähriger Junge. Sein Vater kämpft in Italien an der Front, seine Mutter (Scarlett Johansson) ist alleinerziehend. Johannes will unbedingt dazugehören. Deshalb geht er begeistert zur Hitlerjugend. Doch bei Schieß- und Kletterübungen von Ausbilder Hauptmann Klenzendorf (Sam Rockwell) und Fräulein Rahm (Rebel Wilson) schneidet der Kleine nicht gut ab. Als er sich weigert, einen Hasen zu töten, wird er von Gleichaltrigen als Angsthase verlacht. Sein neuer Spitzname: Jojo Rabbit.

Imaginärer Freund Adolf

Doch Johannes lässt sich nicht unterkriegen. Um sich zur Wehr zu setzen, holt er sich Rat bei seinem imaginären Freund Adolf Hitler (Taika Waititi). Er schläft in seinem Bett, rennt mit ihm durch den Wald, ist immer für ihn da. Jojo gerät in einen großen Gewissenskonflikt, als er entdeckt, dass ausgerechnet seine Mutter auf dem Dachboden ein jüdisches Mädchen (Thomasin MacKenzie) versteckt. Nicht ahnend, dass sich seine Mutter im Widerstand engagiert.

Temporeiche Inszenierung

Der neuseeländische Regisseur Taika Waititi ("5 Zimmer, Küche, Sarg") hat den Film temporeich inszeniert und die Romanvorlage von Christine Leunen zu einem grandiosen Drehbuch umgeschrieben. In der Verfilmung spielt er auch die Rolle des imaginären Freundes Adolf und dreht dabei kräftig auf. In seinem Spiel als Adolf übersteigt Waititi das Pathos und Gehabe, das zum Nationalsozialismus gehörte, ins Komische. Überspannte Auftritte des Führers, aber auch von Gestapo-Leuten wirken hier völlig absurd.

Respektlose Komödie und berührende Tragödie

Das Herausragende an "Jojo Rabbit" ist, dass der Film keine pure Satire ist, sondern eine waghalsige Balance schafft: zwischen respektloser Komödie und tief berührender Tragödie. Denn der Film portraitiert auch einen einsamen, verwirrten Jungen, der durch die Freundschaft mit dem jüdischen Mädchen lernt, den eingeimpften Hass zu überwinden und zu begreifen, was seine Lehrmeister im Schilde geführt haben.

Roman Griffin Davis überzeugt in seiner ersten Filmrolle als kleiner Jojo und wurde gleich für den Golden Globe nominiert.

Bei den Oscars im Februar geht die Satire mit tragischen Untertönen sogar in sechs Kategorien ins Rennen.

Satire, USA 2019



Regie: Taika Waititi ("5 Zimmer, Küche, Sarg", "Thor: Tag der Entscheidung", "Wo die wilden Menschen jagen")



Darsteller: Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson ("Her", "The Avengers", "Lost in Translation", "Marriage Story"), Sam Rockwell ("Three Billboards outside Ebbing, Missoury", "Vice", "Moon"), Thomasin MacKenzie ("Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere", "Leave no trace")



Länge: 108 min



Ab 12 Jahren



Kinostart: 23.01.2020

Stand: 23.01.2020, 00:00