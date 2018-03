Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Auf der kleinen Insel Lummerland geht es friedlich zu. Bis eines Tages ein Paket ankommt und im Geschäft von Frau Waas (Annette Frier) für Aufruhr sorgt. "Die Wilde 13" hat ein schwarzes Baby geschickt! König Alfons der Viertelvorzwölfte (Uwe Ochsenknecht) und Herr Ärmel (Christoph Maria Herbst) können es kaum fassen. Und Lokführer Lukas (Henning Baum) ist sauer auf Menschen, die ein hilfloses Kind verschicken. Schließlich nehmen die vier Bewohner von Lummerland den Kleinen (Solomon Gordon) bei sich auf und nennen ihn "Jim Knopf".

Doch als er größer wird, beschließt der König, dass es auf der kleinen Insel mit so vielen Personen zu eng ist. Die alte Lok Emma soll weg. Doch das lässt ihr Lokomotivführer Lukas nicht zu. Er macht sie startklar, um mit ihr aufzubrechen. Der kleine Jim Knopf geht mit auf große Fahrt, um seiner Herkunft auf die Spur zu kommen. Gemeinsam erleben Jim, Lukas und Lokomotive Emma wie Gebirge einstürzen und Menschen in anderen Ländern wohnen. Sie treffen Drachen und den Scheinriesen Tur Tur (Milan Peschel).

Fans des Originals werden nicht enttäuscht: Die Kinofassung ist sehr eng an die bekannte Puppenkisten-Verfilmung angelehnt und sieht doch ganz anders aus. Die bekannten Figuren haben Mimik; Drachen und Riesen sind tricktechnisch bearbeitet und machen aus der Kindergeschichte ein bombastisches Fantasyabenteuer. Gedreht wurde in Kapstadt und in Filmstudios in München und Babelsberg. Dazu musste Lokomotive Emma reisen, erzählt Schauspieler Henning Baum, der ihr als Lukas einheizt: "Wir hatten die Emma in der Wüste, wir haben sie hier in der verbrannten Landschaft, wir hatten sie auch schon in den Bergen – ganz schmale Wege wurde sie da hochgebracht – ziemlich beeindruckend."

Schauspielneuling Solomon Gordon spielt den Jungen Jim Knopf – in manchen Szenen könnte er ein bisschen frecher sein. Der Debutant ist umgeben von deutschen Stars: Annette Frier ist Frau Waas, Uwe Ochsenknecht der Monarch und Christoph Maria Herbst spielt den königstreuen Herrn Ärmel.

"Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" ist ein hochklassig produzierter Fantasyfilm – dem die Liebe zum Detail und zur Vorlage anzumerken ist. Manchmal wünscht man sich bei all dem Hochglanz jedoch Marionettenfäden und das Plastikmeer zurück. Den Zauber des kindlich Unperfekten.

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Abenteuer, Deutschland 2018

Regie: Dennis Gansel ("Die Welle", "Mechanic – Resurrection")

Darsteller: Henning Baum ("Burg Schreckenstein"), Solomon Gordon, Annette Frier ("Rock my Heart", "Simpel"), Christoph Maria Herbst ("Stromberg – Der Film", "Die Kleinen und die Bösen"), Uwe Ochsenknecht ("Männer", "Das Boot", "Schtonk", "Das kleine Gespenst")

Länge: 109 min

Keine Altersbeschränkung

Deutscher Kinostart: 29.03.2018

Stand: 29.03.2018, 00:01