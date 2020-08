Nachdem Iris Berben von drei Internaten verwiesen wurde, verließ sie die Schule ohne Abitur, nahm Tanz- und Bewegungsunterricht in London und absolvierte eine Sprech- und Gesangsausbildung in Berlin. In der WDR-Produktion "Das Alibi" spielte sie 1968 die Hauptrolle und wirkte auch im Kinofilm "Der Mann mit dem Glasauge" nach Edgar Wallace mit.