Gut situiert und etwas gelangweilt leben die Gartenarchitektin Evi Müller-Todt (Katja Riemann) und ihr Mann Claus (Oliver Masucci), ein Schönheitschirurg, in ihrer Villa. Auf der Suche nach einer neuen Haushaltshilfe schaltet Claus in Rotweinlaune die Anzeige: "Sklave/in" gesucht! Es erscheinen seltsame Gestalten in Lack und Leder vor ihrer Haustür, die Claus auf Wunsch seiner schockierten Frau wieder nach Hause schickt. So war es doch nicht gemeint! Doch dann macht ihnen plötzlich Bartos (Samuel Finzi) die Aufwartung. Gepflegt, gebildet und dienstfertig ist er bereit, sich freiwillig in ein Herr-Knecht-Verhältnis zu begeben – für Kost und Logis. Da kann das Paar nicht mehr "nein" sagen.

Evi hat zu Beginn noch Probleme, selbstverständlich extravagante fünf Gänge-Menus anzunehmen und sich sogar massieren zu lassen. Doch mit den Skrupeln ist es schnell vorbei. Das Verwöhnprogramm des devoten Dieners und seiner Frau Lana (Lize Feryn) wird Standard, die Müller-Todts glauben sich nicht nur im Paradies, sie sind fest davon überzeugt, den Wohlstand verdient zu haben. Das Blatt wendet sich, als Bartos den Bau eines Pools im Garten organisiert, den Evi sich immer gewünscht hatte. Unzählige Arbeiter stehen mit Schaufeln in Blumenbeeten – Illegale, um das Portemonnaie des Paars zu schonen. Das wahre Leben rückt ins Haus der Müller-Todts, in dem sich der devote Diener und seine Frau längst eingenistet haben. Die Situation im trauten Heim gerät immer mehr außer Kontrolle.

Das Drehbuch zu "HERRliche Zeiten" basiert auf Motiven des Romans "Subs" von Thor Kunkel. Regisseur Oskar Roehler ("Die Unberührbare", "Elementarteilchen", "Die Quellen des Lebens") stellt in der bitterbösen Satire die Frage nach Schein und Sein in der Wohlstandsgesellschaft. In ihrer endlosen Gier werfen die Protagonisten Moral und Menschenrechte zuerst über Bord. Roehler gelingt die Balance, seine Figuren auch in stark überzogenen Szenen nicht zu Comicfiguren verkommen zu lassen. Sie bleiben Charaktere, mit denen der Zuschauer hofft und bangt, obwohl sie lächerlich sind.