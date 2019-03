Die Geschichte von Forrest Tucker (Robert Redford) ist wahr: In den 1970er Jahren gelang dem Bankräuber eine waghalsige Flucht aus dem Gefängnis St. Quentin – da war er bereits 70. Anschließend verblüffte er die Polizei mit einer ganzen Serie von Überfällen.

2003 tauchte er erstmals in den Medien auf: In einem Artikel des US Magazins "The New Yorker" wurde unter dem Titel "The Old Man and the Gun" von einem Mann berichtet, der seine kriminelle Karriere früh begann und mit 15 erstmals festgenommen wurde. Mit 79 Jahren war er immer noch ein aktiver Bankräuber, ohne Anstalten zu machen, aufzuhören.

Der Stolz des Bankräubers

Insgesamt umfasste seine Biografie – nach eigenen Angaben – 18 erfolgreiche und 12 erfolglose Fluchtversuche. Im Jahr 2000 wurde er ein weiteres Mal festgenommen und zu 13 Jahren Haft verurteilt. Tucker verstarb 2004 mit 84 Jahren im Gefängnis. Der Autor David Grann zeigte in seinem Zeitschriftenartikel einen sympathischen Mann, der für seine Arbeit einen nachvollziehbaren und ehrenwerten Stolz empfand, obwohl es sich um einen Gesetzlosen handelte.

Um das Ende seiner Laufbahn zu vermeiden, wurde Tucker zu einem der größten Ausbruchkönige, erhöhte ständig den Einsatz und begab sich in Gefahr, ohne dabei seinen Charme zu verlieren.

Regisseur David Lowery ("Elliot, der Drache", "The Saints") war von der Geschichte angetan. Für die Hauptrolle hatte er den 82jährigen Hollywoodstar Robert Redford im Kopf, der schnell zusagte. Lowery schrieb das Drehbuch und nahm sich die Freiheit, den Plot so zu verändern, dass er gleichzeitig eine Hommage an Robert Redfords großartige Karriere ist. Tucker ist ein Antiheld, wie Redford ihn bereits in "Der Clou" oder "Zwei Banditen" spielte.

Der charmante Schnauzbartträger zieht beim Grüßen noch den Hut. Wenn er im stahlblauen Anzug eine Bank betritt, wird er höflich bedient. Gewitztes Lächeln und blaue Augen lassen keinen Moment daran zweifeln, dass sich eine kluge Frau wie Jewel (Sissi Spacek) auf einen Kaffee mit ihm einlässt. Die Witwe ist die erste Frau in seinem Leben, die sich von seinem Wahlberuf nicht abschrecken lässt.

Charmante Figuren und stimmige Geschichte

Der echte Tucker arbeitete mit vielen Komplizen, der Film konzentriert sich auf ihn, den Kopf der Truppe. Seine Gang schrumpft auf zwei Charakterköpfe: Tom Waits und Danny Glover geben den kantigen Nebenfiguren schnell Kontur. Detective John Hunt (Casey Affleck) jagt die Rentnertruppe und ist von der professionellen Vorgehensweise des Bankräubers fasziniert. Wunderbar die Szenen, in denen Hunt auf Tucker trifft und sich die beiden respektvoll beschnuppern.

Charmante Figuren in einer stimmigen Geschichte, die sich wie ein moderner Western anfühlt. Mit Leichtigkeit verpackt Lowery in seiner Gangsterkomödie interessante Dialoge über das Leben. Wie immer überzeugt Robert Redford. Vor Filmstart hat er eröffnet, dass Forrest Tucker seine letzte Rolle vor der Kamera sein wird. Ein würdiges Ende seiner großen Karriere.

Gangsterkomödie, USA 2018, Regie: David Lowery, ab 6 Jahren

Kinostart: 28.03.2019

Stand: 28.03.2019, 00:00