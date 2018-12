Premiere: Neuer Kerkeling-Film in Essen

In der Essener Innenstadt wird am Dienstagabend (18.12.2018) der rote Teppich ausgerollt. Hape Kerkeling stellt seine Biografieverfilmung "Der Junge muss an die frische Luft" vor. Auch die Oscar-prämierte Regisseurin Caroline Link wird am Essener Kino Lichtburg erwartet.

Der Film spielt im Ruhrgebiet 1972. Schon in seiner Kindheit zeigt sich beim kleinen Kerkeling komödiantisches Talent. Er sorgt regelmäßig in dem Krämerladen seiner Oma für gute Stimmung und bringt die Kunden zum Lachen. Als seine Mutter an einer Depression erkrankt, perfektioniert er seine Begabung um sie aufzuheitern.

Zahlreiche Premierengäste erwartet

Der neunjährige Hape wird von Julius Wecklauf dargestellt. Er wird zusammen mit vielen Schauspielkollegen anwesend sein: Luise Heyer, Sönke Möhring, Hedi Kriegeskotte, Joachim Król, Ursula Werner, Rudolf Kowalski, Elena Uhlig, Birge Schade und Kerkeling werden ab 19.15 Uhr auf dem Roten Teppich erwartet.