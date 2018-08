WDR 4 Filmabend: Sommerlieben

Liebe lieber ungewöhnlich

Im WDR 4 Filmabend lieben wir lieber ungewöhnlich. Zum Beispiel im sommerlichen Italien der frühen 80er. Dort verguckt sich der heranwachsende Sohn eines Kunstprofessors in dessen etwas älteren Doktoranden.

Filmszene aus "Call me by your name"

Der ist Gast im Haus und es ist für ihn ein großes Wagnis, sich auf eine Affäre einzulassen. "Call Me By Your Name" – also "Ruf mich bei deinem Namen" – ist ein schöner, zärtlicher Film über das Suchen, Finden und Verlieren der ersten großen Liebe. Sommerlich-flirrend und ganz ruhig erzählt, ist diese Geschichte einfach nur hoffnungslos romantisch …