Gemeinsames Telefon

Eine erfolgreiche Geschäftsfrau im New York der beginnenden 60er Jahre muss nicht nur emanzipiert sein. Sie braucht auch ein Telefon. Weil aber die Anschlüsse damals noch knapp waren, muss Jan Morrow ihre Leitung mit einem ihr völlig unbekannten Sexprotz teilen.

Die US-Komödie "Bettgeflüster – Pillowtalk" von 1959 ist immer noch umwerfend komisch. Auftakt zum WDR 4-Filmabend mit Doris Day und Rock Hudson. Die beiden fetzen und beleidigen sich auf der gemeinsamen Telefonleitung, weil er mit tausend Frauen flirtet. Und sie ständig in seine Gespräche reingerät und sein Balzen unanständig findet. Wissen wir nicht alle, was am Ende passiert?

Rock Hudson schwul? – Aber damals doch noch nicht

Die stets in ihren Filmen so keusch wirkende Doris Day und der damals noch nicht geoutete homosexuelle Rock Hudson wurden für drei Filme als Hollywoods Traumpaar aufgebaut. "Ein Pyjama für zwei" war der nächste Coup. Diesmal schleicht sich Hudson als draufgängerischer Werbefachmann in Leben und Bett der unterkühlten Werbefachfrau Doris Day.

Jetzt sind sie auch noch verheiratet

WDR 4-Filmabend, die Dritte: Noch einmal funktionierte das Gespann Doris Day/Rock Hudson. In "Schick mir keine Blumen" spielt er ihren hypochondrischen Ehemann. Er glaubt, dass er sterben muss. Und sucht einen neuen Mann für seine Frau. Der Film gibt Rock Hudson viel Gelegenheit, ganz offen fremde Männer zu begutachten. Lacht da etwa jemand?