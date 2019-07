WDR 4 Filmabend: Alles aus der Mediathek!

Von Robert Bales

Sendung verpasst? Kein Problem, in den Mediatheken von ARD und ZDF findet man das gesamte Tagesprogramm zum Später-Gucken. Aber, so mancher hat es vielleicht noch nicht entdeckt, in den Mediatheken stehen zahlreiche Filme und Serien bereit, die nicht mehr im aktuellen TV-Programm laufen.