Nordrhein-Westfalen hat vom Nachfrageboom an Doku-Soaps profitiert. Das ist das eindeutige Ergebnis der Studie "Film- und Fernsehproduktion in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern 2015 und 2016". Die Untersuchung wurde vom Nathanael Liminski, dem für Medienpolitik zuständigen NRW-Staatssekretär, in Köln vorgestellt.

Insgesamt habe sich die Nachfrage deutlich zu Entertainment-Genres wie Doku-Soaps, Game- und Talk-Shows verschoben. In diesem günstig zu prouzierenden Genre kamen zwei Drittel der Produktionsminuten aus Nordrhein-Westfalen. Die einst dominanten Informations-Genres kämen nur noch auf gut ein Viertel der Gesamtproduktion - so das Ergebnis der Studie.

Wieder mehr Filmproduktionen

Allerdings weisen auch die journalistischen Langformate Spitzenwerte auf. Für Dokumentationen und Reportagen wurden im Erhebungszeitraum insgesamt 100.000 Produktionsminuten aufgewandt. Die Produktion von TV-Filmen und Fernsehfilmreihen sei nach schwachen Jahren wieder auf ein langjähriges Durchschnittsniveau von rund 25.000 Minuten pro Jahr gestiegen.

NRW als Platzhirsch in der Branche

Mit 30 Prozent Marktanteil bei Fernsehformaten ist 2016 in Nordrhein-Westfalen mehr produziert worden als in den anderen wichtigen Produktionsländern Bayern, Berlin und Hamburg zusammen. Anders sah es bei Kinoproduktionen aus - dort hat Berlin die Führungsrolle. " An der Stelle glauben wir, dass in diesem Land noch deutlich mehr Potenzial steckt ", so Staatssekretär Liminski.

