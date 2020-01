England, im 19. Jahrhundert. Am Rande der Verwahrlosung lebt Dr. Dolittle (Robert Downey Jr.) mit zerzaustem Haar und langem Rauschbart hinter den hohen Mauern seines Anwesens. In diesem Privatzoo haust der Veterinär gemeinsam mit seinen Tieren, deren Sprachen er versteht. Mit Menschen hingegen will Dolittle nichts mehr zu tun haben, seit seine geliebte Frau ums Leben gekommen ist.

Wundermittel zur Rettung der Königin

Eines Tages erfährt er, dass die Königin im Sterben liegt. Nur er könnte sie mit einem Wundermittel retten. Kurzentschlossen stutzt Dolittle Bart und Haare, macht sich begleitet von Ente, Eisbär und Papagei auf den abenteuerlichen Weg zu einer geheimnisvollen Insel. Nicht ohne Hintergedanken: Die Königin hat Dolittle immer unterstützt und ihm sein Anwesen ermöglicht. Stirbt sie, haben Dr. Dolittle und seine Tiere kein Zuhause mehr. Ihm bleibt nur wenig Zeit, um das Leben der Queen und seine Heimat zu retten.

Spannungsbogen fehlt

Robert Downey Jr., der die Hauptrolle spielt und den Film produziert hat, überzeugt in seiner Rolle als verschrobener Tierarzt, der mit Affen, Ameisen und Giraffen sprechen kann. Die Tiere sind solide animiert, der Story fehlt allerdings der große Spannungsbogen. Regisseur Stephen Gaghan erzählt die Abenteuerreise als Nummernrevue, der Dringlichkeit fehlt. Zeitdruck ist nie zu spüren, obwohl das Leben der Queen und Dolittles Zuhause auf dem Spiel stehen.

Eine Wanderung am Berghang wird nicht als spannende Herausforderung inszeniert, sondern in ein paar Sekunden, mit einem Spruch garniert, abgehandelt. Die besondere Beziehung Dolittles zur Königin wurde zu Beginn behauptet, zu sehen ist sie jedoch nie. Die sprechenden Tiere haben jeweils eine hervorstechende Eigenschaft. Der Gorilla ist ängstlich, der Papagei vorlaut, aber zu echten Charakteren, denen man gerne folgt, reicht es nicht.

Herausforderung für kleine Zuschauer

Auch wenn der Film keine Altersbeschränkung hat, werden junge Zuschauer herausgefordert: Zu Beginn wird ein Eichhörnchen angeschossen und ringt mit dem Tod. Dann kämpft ein räudiger Tiger mit einem Gorilla. Die Szene ist naturalistisch in Szene gesetzt, die Wildtiere brüllen und fletschen bedrohlich die Zähne.

"Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" ist ein sehr sprunghaftes Abenteuer, dem der Zauber fehlt.

Fantasy, USA 2020, Regie: Stephen Gaghan, keine Altersbeschränkung

Kinostart: 30.01.2020

Stand: 30.01.2020, 00:00