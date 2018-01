Die dunkelste Stunde

Mai, 1940. Die britische Regierung steckt in einer Krise. Premierminister Chamberlain (Ronald Pickup) tritt zurück. Gegen die Erfolge der Nazis kommt er nicht an. Nur dem höchst unpopulären Winston Churchill (Gary Oldman) trauen Politiker zu, die Lage noch in den Griff zu bekommen. Er übernimmt das Amt. Jedoch sieht er sich rasch von Regierungsmitgliedern und Öffentlichkeit bedrängt, mit den anscheinend unaufhaltsamen Nazis über einen Friedensvertrag zu verhandeln. Doch durch seine außergewöhnliche Weitsicht und Integrität gelingt es Churchill dennoch, an seiner Überzeugung festzuhalten und für die Freiheit seiner Nation zu kämpfen. Die Luftschlacht von England entbrennt, es droht die deutsche Invasion. Alle scheinen sich von Churchill abzuwenden: Das überrumpelte Volk, der skeptische König (Ben Mendelsohn) und sogar seine eigene Partei. Wie soll es ihm in dieser komplizierten Situation gelingen, das Land zu einen und damit vielleicht den Lauf der Weltgeschichte zu ändern?

Anthony McCarten ("Die Entdeckung der Unendlichkeit") schrieb das packende Drehbuch zu diesem dramatischen Geschichtspanorama, das geschickt gerade genug Hintergrundwissen in Dialogen unterbringt, um die Zeit zu erfassen. Dabei konzentriert sich McCarten auf die wesentlichen Frühsommerwochen im Jahr 1940 und kondensiert sein Thema. Gleichzeitig gewährt McCarten einen intimen Blick auf Churchill. In Szenen mit seiner Ehefrau Clemmie (Kristin Scott Thomas) und der jungen Sekretärin Elizabeth Layton (Lily James) nimmt er verstärkt die menschliche Seite der Ikone in den Fokus, die das Porträt des Staatsmannes noch interessanter macht.

Joe Wright ("Abbitte", "Stolz und Vorurteil") hat diese spannende, höchst emotionale Geschichtsstunde ins Szene gesetzt. Durch die klaustrophobische Atmosphäre in Churchills unterirdischer Machtzentrale ist der enorme Druck, der auf dem Premier lastet, immer spürbar. Gary Oldman fasziniert in seiner Rolle – nicht nur, weil Maske und Kostüm scheinbar Unmögliches geschafft haben. Denn Oldman sieht seiner Figur in natura nicht sonderlich ähnlich und hat zudem eine komplett andere Statur. Oldman hat den Politiker Churchill spürbar in sich aufgesogen: "Ich wollte diese Worte sagen. Churchills Reden - die er selbst geschrieben hat - gehören zu den großartigsten in englischer Sprache. Er war bemerkenswert". Oldman spielt Churchill nicht. Er scheint zu Churchill geworden zu sein. Einen Golden Globe hat er für seine Leistung bereits bekommen. Auch ein Oscar wäre keine Überraschung mehr.

Drama, Großbritannien 2017, Regie: Joe Wright, ab 6 Jahre

Kinostart: 18.01.2017

Stand: 18.01.2018, 00:01