3 Tage in Quiberon

1981 verbringt der Weltstar Romy Schneider (Marie Bäumer) drei Tage mit ihrer besten Freundin Hilde (Birgit Minichmayr) in dem kleinen bretonischen Kurort Quiberon, um sich dort vor ihrem nächsten Filmprojekt ein wenig Ruhe zu gönnen.

Abseits sitzt Romy auf der Hotelterrasse, unverwechselbar in ihrem Stil der frühen 1980er Jahre: Trenchcoat, Pferdeschwanz, Zigarette – sehnsüchtige Ausstrahlung. Romy belasten zu der Zeit unter anderem finanzielle Schwierigkeiten. Für ihren 14jährigen Sohn David will sie in der Kur ein rigides Gesundheitsprogramm einhalten, um ihm, anderen und sich selbst zu beweisen, dass man sich auf sie verlassen kann.

Katz-und Maus-Spiel mit den Journalisten

Trotz ihrer negativen Erfahrungen mit der deutschen Presse willigt die Schauspielerin in ein Interview mit dem STERN-Reporter Michael Jürgs (Robert Gwisdek) ein, zu dem der von Romy Schneider geschätzte Fotograf Robert Lebeck (Charly Hübner) die dazugehörige Fotostrecke liefert. Aus dem geplanten Termin entwickelt sich ein drei Tage andauerndes Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Journalisten und der Ausnahmekünstlerin, das auch Robert Lebeck und Romys Freundin Hilde an ihre Grenzen bringt.

Inspiriert von den Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die Robert Lebeck 1981 von Romy Schneider in Quiberon gelangen, erzählt Regisseurin Emily Atef ("Das Fremde in mir", TV: "Macht euch keine Sorgen") von einem entscheidenden Ereignis in der letzten Lebensphase der Schauspielerin. Es war ihr letztes Gespräch mit einem deutschen Journalisten, ein Jahr später starb Romy Schneider.

Einfühlsame Momentaufnahme von Romy Schneider

Atef zeichnet das Porträt einer hochbegabten, höchst sensiblen Frau in all ihrer Widersprüchlichkeit. Dabei stellt sie das enorme Spannungsverhältnis zwischen öffentlicher und privater Person in den Mittelpunkt. Hauptdarstellerin Marie Bäumer, die Romy Schneider sehr ähnlich sieht, gelingt es, nicht den Star, sondern den Menschen dahinter in den Vordergrund zu rücken. So wird die Geschichte hinter den berühmten Schwarz-Weiß-Fotos lebendig. Dazu trägt auch bei, dass sich Kameramann Thomas W. Kiennast am Stil der Bilder orientiert. 3 Tage in Quiberon - eine einfühlsame Momentaufnahme von Romy Schneider.

Drama, D/F/A 2018

Regie: Emily Atef ("Das Fremde in mir")

Darsteller: Marie Bäumer ("Der Schuh des Manitu", "Der Geschmack von Apfelkernen"), Robert Gwisdeck ("Oh Boy"), Charly Hübner ("Das Leben der Anderen"), Brigit Minichmayr ("Alle anderen")

Länge: 116 min

Keine Altersbeschränkung

Kinostart: 12.04.2018