Dieses bescheuerte Herz

Lenny (Elyas M’Barek) führt ein sorgloses Leben: Sämtliche Studiengänge hat er abgebrochen, wohnt in der Villa seines Vaters, verschwendet dessen Geld und macht jeden Abend Party. Als er nach eines Nachts aus Versehen das Auto seines Daddys im heimischen Pool versenkt, platzt seinem Vater (Uwe Preuss) der Kragen.

Der Herzspezialist steht täglich viele Stunden im OP und sieht Menschen, die andere Sorgen haben als sein Sohn. Er will unbedingt, dass Lenny lernt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb fordert er von ihm, sich um den 15jährigen David (Philip Schwarz) zu kümmern, der mit einem Herzfehler zur Welt gekommen ist. Jeder Tag von ihm könnte auch der letzte sein. Lenny soll David Lebensfreude zurückgeben und mit ihm schöne Dinge unternehmen. Falls Lenny das nicht tun sollte, will ihm sein Vater den Geldhahn abdrehen.

Als sich David und Lenny zum erstenmal treffen, prallen Welten aufeinander. David kennt Operationssäle und alle Kinder im Hospiz, Lenny kennt jeden Club der Stadt und seine Besucher.

Um bequem davon zu kommen, hilft er David erstmal bei den simplen Dingen, die der Junge unbedingt noch erleben möchte: coole Klamotten kaufen, einen Sportwagen klauen, einem Mädchen eine Rose schenken. Dabei merkt Lenny schnell, dass das Leben seines Begleiters immer am seidenen Faden hängt. So viel Verantwortung zu übernehmen wird Lenny zu viel. Doch aus der ursprünglich erzwungenen Freundschaft ist längst ein besonderes Kumpelverhältnis geworden, das nicht so einfach zu lösen ist.

Das Drehbuch basiert auf dem autobiographisch gefärbten, gleichnamigen Roman von Lars Amend, der ein Bestseller wurde. Regisseur Marc Rothemund gelingt in seiner Inszenierung die Balance zwischen hochdramatischen und witzigen Momenten. Auch seinem Hauptdarsteller Elyas M’Barek ist es zu verdanken, dass die ernste Geschichte ihre leichten Momente hat. M’Barek nimmt man den sorglosen Lebemann ab, der Verantwortung scheut. Trotz seiner Fehler mag man ihn von Beginn. M’Barek spielt ihn als sorglosen Mann, dem man als Zuschauer nichts wirklich übel nehmen kann, denn dieser Lenny ist sympathisch und lernfähig. In der Figur von Davids Mutter (großartig: Nadine Wrietz) spiegeln sich Sorgen und Nöte vergangener Jahre.

Ähnlich wie in "Honig im Kopf" erzählt auch "Dieses bescheuerte Herz" vom Leben mit einer Krankheit auf unterhaltsame Art.

"Fack ju Göhte" Fans müssen zwar auf derbe Dialoge verzichten, werden jedoch mit einer anderen Facette ihres Schauspielstars Elyas M’Barek entschädigt.

Tragikkomödie, Deutschland 2017



Regie: Marc Rothemund ("Harte Jungs", "Sophie Scholl – Die letzten Tage", "Groupies bleiben nicht zum Frühstück", "Mein Blind Date mit dem Leben")



Darsteller: Elyas M’Barek ("Fack ju Göhte", "Der Medicus", "Männerhort", "Who Am I – Kein System ist sicher"), Uwe Preuss ("SMS für Dich", "Jeder stirbt für sich allein"), Philip Schwarz



Länge: 106 min



keine Altersbeschränkung



Kinostart: 21.12.2017