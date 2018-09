Video starten, abbrechen mit Escape Trailer zum Kinofilm "Die Unglaublichen 2" | WDR 2 Kino | 27.09.2018 | 02:15 Min. | Verfügbar bis 18.10.2018 | WDR 2

Am Abendbrottisch ist Superheld Mr. Unglaublich schlicht Bob Parr. Lustlos stochert er zwischen Ehefrau und drei Kindern im Gemüse herum. Es herrscht gedämpfte Stimmung, seit die Familie bei einer fulminanten Verfolgungsjagd die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Seither gilt dort ein Superheldenverbot. Das heißt, die "Incredibles" sind arbeitslos und müssen mittlerweile in einem schlichten Motel wohnen - bis ihnen das Geschwisterpaar Winston und Evelyn Deavor hilft, ihr Superheldenimage wieder aufzumöbeln. Die erfolgreichen Geschäftsleute wollen die Wahrnehmung der großen Taten der Unglaublichen in der Öffentlichkeit verändern.

Wilde Verfolgungsjadgen auf dem Motorrad

Auf die erste Mission wird nicht Mr. Unglaublich, sondern seine Frau Elastigirl geschickt. Während sie auf ihrem Motorrad wilde Verfolgungsjagden hinlegt und für das Gute kämpft, kümmert sich ihr Mann um das riesige neue Haus und die Kinder. Das heißt: Er muss einen frisch verliebten Teenager ertragen, mit dem Sohn Mathe machen und das fröhliche Baby Jack Jack im Zaum halten. Das ist die größte Herausforderung, denn Jack Jack entwickelt diverse Superkräfte gleichzeitig, die er allerdings nicht kontrollieren kann und mit Röntgenaugen das Inventar abfackelt.

Superhelden mit normalen Problemen

15 Jahre nach dem großen Erfolg von "Die Unglaublichen" folgt jetzt die Fortsetzung, die nahtlos an den ersten Teil anschließt und nicht enttäuscht. Der Blick ins Familienleben von Superhelden, die zuhause mit denselben Problemen zu kämpfen haben wie jeder andere auch, hat ein hohes Tempo, originelle Ideen und sehr viel Witz. Die Augenringe von Bob Parr wachsen minütlich, sein Gang wird taumelnd, während gleichzeitig Baby Jack Jack weiter aufdreht. Natürlich lässt sich Bob beim abendlichen Anruf mit seiner Frau nichts anmerken. Er besorgt neue Superheldenanzüge so wie andere Mütter selbstverständlich in die Reinigung gehen. Und die paar Flüchtigkeitsfehler! Es kann doch jedem Mal passieren, die Erinnerung einer Person zu löschen! Der pubertierenden Tochter Violetta ist ihr Vater nur noch peinlich.

Großer Familienspaß

Die Familienszenen sind eindeutig die stärksten und pointenreichsten. Auch wenn Elastigirls Verfolgungsjagden mit vielen Ideen gespickt sind, erschöpft sich die Action irgendwann. Auch wer in Elastigirls Mission der Bösewicht ist, wird schnell klar. Das macht aber nichts, denn wie es Regisseur und Autor Brad Bird auch beim zweiten Mal schafft, die Fäden der Story zusammenzuführen und bis zum großen Finale zu steigern, ist überzeugend. Ein großer Spaß für die ganze Familie!

Animationskomödie, USA 2018

Regie: Brad Bird ("Die Unglaublichen", "Ratatouille")

Deutsche Sprecher: Markus Maria Profitlich, Emilia Schüle, Mechthild Großmann

Länge: 117 Minuten

Ab 6 Jahren

Kinostart: 27.10.2018

Stand: 27.09.2018, 00:01