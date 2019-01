Die Frau des Nobelpreisträgers - The Wife

Joan (Glenn Close) und Joe Castleman (Jonathan Pryce) hüpfen morgens ausgelassen auf der Matratze herum – aus gutem Grund: Eben hat die Akademie in Stockholm angerufen und mitgeteilt, dass Joe den Nobelpreis gewinnen wird. Ein glückliches Ehepaar, nach über 40 Jahren - das legen zumindest die ersten Bilder des Ehedramas nah. Nach und nach legt der schwedische Regisseur Björn Runge jedoch tiefe Risse in der Beziehung der Castlemans frei, die von Verletzungen und Lebenslügen geprägt ist – ausgerechnet auf dem Weg zu Joes größtem Erfolg. So erzählt es die erfolgreiche Romanvorlage, aus der Jane Anderson das Drehbuch gemacht hat.

Dunkles Kapitel in der Familiengeschichte

Auf der Reise zur Verleihung nach Schweden wird das Paar Castleman von Sohn David (Max Irons) begleitet, der ebenfalls als Schriftsteller arbeitet und um die Anerkennung seines Vaters buhlt. Vergeblich. Zudem lässt Journalist Nathaniel Bone (Christian Slater) nicht locker – er will ein dunkles Kapitel in der Familiengeschichte der Castlemans aufdecken.

Zwischen offiziellen Empfängen, Eheritualen und Damenprogramm heizt sich die Stimmung innerhalb der Familie auf. Die sonst stets kontrollierte Joan zeigt plötzlich öffentlich Gefühle. Sie hat es satt, "die Frau von" zu sein, Jacken hinterher zu tragen, sich um Medikamente zu kümmern. Joe weiß mit ihrem Verhalten nicht umzugehen. Er gefällt sich in seiner Rolle als einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller der Gegenwart und genießt in vollen Zügen die Aufmerksamkeit, die ihm zu Teil wird. Affären inklusive. Bislang hat sich Joan nicht laut über ihr Leben beschwert.

Brillante Glenn Close

Glenn Close, die bereits drei Mal für den Oscar nominiert war, ihn aber noch nie gewonnen hat, brilliert in ihrer Rolle. Sie ist das Argument, sich den Film anzuschauen und die geschliffenen Dialoge zu genießen. Close überzeugt in der Rolle der still rebellierenden Gattin mit winzigen Gesten und entlarvender Mimik. Ihr Spielpartner Jonathan Pryce verkörpert den egozentrischen Gatten solide. Max Irons (der Sohn von Jeremy Irons) hingegen bleibt in seiner Rolle blass.

Die Inszenierung des Dramas - weitgehend ein Kammerspiel - könnte origineller sein: Über eine brave Bebilderung der Geschichte kommt der Film nicht hinaus.