Franzi (Alexandra Petzschmann) macht auf dem Skateboard keiner etwas vor. Die Sportfanatikerin ist mit Kim (Lilli Lacher) befreundet, die sehr gern liest und gut kombinieren kann. Zum Trio gehört noch Marie (Paula Renzler), die sich für Mode begeistert.

Durch ihren Vater (Thomas Heinze), der Schauspieler ist, kennt sie Premieren und Blitzgewitter. In ihren Sommerferien nehmen die Mädchen an einem Musicalprojekt zu "Peter Pan" teil.

Spuk in altem Gemäuer

Der exzentrische Künstler Robert Wilhelms (Jürgen Vogel) übt mit ihnen das Stück in einem maroden Theater ein: Hier nisten Tauben, Efeu rankt zwischen den Backsteinen hinab.

Vor 15 Jahren war das prächtige Haus einem Brand zum Opfer gefallen. Die Einnahmen der Musicalaufführung sollen der Kulturstätte wieder zu neuem Glanz verhelfen. Doch in dem alten Gemäuer scheint es zu spuken.

Auf der Bühne ertönen seltsame Geräusche, das Licht beginnt seltsam zu flackern, Kostüme sind plötzlich zerschnitten und auf dem Garderobenspiegel prangt eine Drohbotschaft. Lebt ein Phantom hinter den Mauern?

Für Mädchen zwischen 7 und 13

Ein Fall für den Detektivinnenclub von Franzi, Kim und Marie. Die drei !!! versuchen dem Spuk auf die Schliche zu kommen. Vor dreizehn Jahren wurde in Anlehnung an "Die Drei ???" die Jugendbuch- und Hörspielreihe "Die Drei !!!" speziell für Mädchen zwischen 7 und 13 ins Leben gerufen.

In der Zwischenzeit haben Franzi, Kim und Marie bereits 80 Fälle gelöst. Zeit für das erste Filmabenteuer auf der großen Leinwand!

Falsche Fährten, schrullige Figuren

Die Drei !!! ist ein klassischer Kinderkrimi geworden: gerade spannend genug, um ein junges Publikum über anderthalb Stunden zu unterhalten, voller falscher Fährten und lustig schrulliger Figuren!

Hinnerk Schönemann beweist sein komödiantisches Talent als verschrobener Kommissar Peters. Der Beamte träumt trotz Talentlosigkeit davon, eines Tages als Musicalstar ganz groß rauszukommen und probt heimlich im Büro! Eine herrliche Szene!

Jürgen Vogel glänzt als verrückter Theaterleiter, der am liebsten selbst auf der Bühne steppt und tanzt. Die Darstellerinnen der drei !!! sind erfrischend. Richtig düster wird es erst beim Showdown, wenn es hinab in die Katakomben geht.

Mischung aus Abenteuer, Unterhaltung und Musikeinlagen

Wuppertaler werden ihre Stadt in Straßenzügen wiedererkennen, die Proben wurden im früheren Königshof Theater in Mettmann gedreht. Regisseurin Viviane Andereggen setzt in ihrem Kinodebüt auf eine satte Mischung aus Abenteuer, Unterhaltung und Musikeinlagen, die besonders kleinen Mädchen gefallen wird.

Abenteuer, Deutschland 2019

Regie: Viviane Andereggen

Darsteller: Lili Lacher, Alexandra Petzschmann, Paula Renzler, Jürgen Vogel, Thomas Heinze, Hinnerk Schönemann, Sylvester Groth, Armin Rohde

Länge: 99 Minuten

Keine Altersbeschränkung

Kinostart: 25.07.2019

Stand: 25.07.2019, 00:00