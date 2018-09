Video starten, abbrechen mit Escape Trailer zum Kinofilm „Das schönste Mädchen der Welt“ | WDR 2 Kino | 06.09.2018 | 02:04 Min. | Verfügbar bis 27.09.2018 | WDR 2

Roxy (Luna Wedler) kommt neu in die Klasse und verdreht mit ihrer unverstellten Art gleich allen Jungs den Kopf. Die schlagfertige 17-Jährige ist gerade von ihrer britischen Privatschule geflogen. Auf der Klassenfahrt nach Berlin freundet sie sich gleich mit dem sensiblen Außenseiter Cyril (Aaron Hilmer) an, der sie mit seinem Wortwitz überrascht. Auch Cyril ist begeistert, rechnet sich aber keine Chancen aus, weil ihn alle wegen seiner riesigen Nase verspotten. Roxy interessiert sich auch mehr für Schönling Rick (Damian Hardung), der allerdings nicht das schärfste Messer in der Schublade ist und verliert, sobald er den Mund aufmacht. Als auch noch Aufreißer Benno (Jonas Ems) hinter Roxy her ist, startet Cyril eine waghalsige Verkupplungsaktion, um Roxy vor Bennos falschem Spiel zu schützen: Er schreibt für Rick coole Songs und romantische SMS, damit Rick bei Roxy landen kann.