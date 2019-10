Die Männer kennen sich schon seit Kindertagen. Deshalb zögert Eva nicht, ein Spiel vorzuschlagen. Alle müssen ihre Handys auf den Tisch legen und jede Nachricht, jedes Foto, jede Mail öffentlich machen. Keiner traut sich, etwas einzuwenden, um nicht aufzufallen. Aber am Ende des Abends ist nichts mehr so, wie es beim Begrüßungswein war.

Im Verlauf der Geschichte bittet Leo darum, heimlich Handys zu tauschen, weil er peinliche Fotos erwartet. Pepe macht widerwillig mit – und dadurch alles nur noch schlimmer.

Stars des jungen deutschen Films

Die Idee zu diesem Kammerspiel stammt aus Italien, wo der Film bereits ein Riesenerfolg war. "Fack Ju Göhte"-Macher Bora Dagtekin hat ihn fürs deutsche Publikum adaptiert und für die Besetzung das Who is Who des jungen deutschen Films engagieren können. Spielzeit ist die gespielte Zeit, was der Geschichte Spannung gibt.

Der Film hat mich sehr an "Der Vorname" von Sönke Wortmann erinnert, 2018 erschienen, ebenfalls mit Florian David Fitz. Auch hier treffen sich langjährige Freunde und streiten eigentlich nur um den Vornamen eines Babys. Der Abend eskaliert, als Jugendsünden und Geheimnisse aller Gäste ans Licht kommen.

Elyas M’Barek als Hausmann

Der Film richtet sich thematisch an ein älteres Publikum als das von "Fack ju Göhte", es geht um die Gruppe "Wir um die 40", die mitten im Leben steht. Elyas M’Barek ist gegen den – gewohnten – Strich besetzt als Hausmann, sanft, nicht mehr der Aufreißer Sunnyboy: Wortwitzige Komödie, die ihr Publikum finden wird.

Komödie, Deutschland 2019

Regie: Bora Dagtekin ("Türkisch für Anfänger", "Fack ju Göhte 1 & 2")

Darsteller: Elyas M’Barek ("Türkisch für Anfänger", "Fack ju Göhte", "Der Fall Collini", "Willkommen bei der Hartmanns"), Florian David Fitz ("Willkommen bei den Hartmanns", "Der Vorname"), Wotan Wilke Möhring ("Der letzte schöne Herbsttag"), Jessica Schwarz ("Buddenbrooks", "Heiter bis wolkig", "Der Koch"), Karoline Herfurth ("Fack ju Göhte", "Sweethearts", "Das Parfum"), Jella Haase ("Vielmachglas", "Fack ju Göhte"), Frederik Lau ("Victoria")

Kinostart: 30.10.2019

Stand: 31.10.2019, 00:00