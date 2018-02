Shape of Water -. Das Flüstern des Wassers

In einem Wassertank wird ein mysteriöses Wesen mit Kiemen gehalten - eine Kreatur, die wie eine Mischung aus Fisch, Frosch und menschlichen Zügen erscheint. Die Beamten sehen in ihr eine Bedrohung, ein „Ding". Doch es gibt die Putzfrau Elisa (Sally Hawkins), die von dem Fremdling vom ersten Augenblick beeindruckt ist. Auch sie ist stumm und braucht eigene Wege, um mit der Umgebung zu kommunizieren. Dasselbe versucht Elisa auch mit dem Wasserwesen. Heimlich huscht sie in ihren Pausen in den verbotenen Raum, um mit ihrem neuen Bekannten hart gekochte Eier zu teilen und ihn mit Musik zu erfreuen.

Die beiden kommen sich näher. Schließlich beschließt Elisa, die Kreatur aus dem Hochsicherheitsgefängnis zu retten, egal um welchen Preis.

Guillermo del Toro ("Pans Labyrinth") ist ein fantasiereiches Märchen für Erwachsene gelungen, das über weite Strecken durch traumhafte Bilderwelten erzählt wird, in die man als Zuschauer abtaucht – im wahrsten Sinn des Wortes. Sally Hawkins lässt das Innenleben von Elisa über ihre Blicke lebendig werden. Ihre Unschuld, Natürlichkeit und Güte machen die fantastische Geschichte in ihrer Entwicklung glaubwürdig.

In Kitsch driftet "Shape of Water – Flüstern des Wassers" nie ab. Daran hindert ihr wohl portionierter, oft derber Humor. Wenn Elisa mit ihrer Kollegin Zelda (Octavia Spencer) beispielsweise die Herrentoilette des Sicherheitstrakts putzt und Zelda monologisiert:

"Sieh Dir das an! Die klügsten Köpfe des Landes pinkeln in dieser Einrichtung den Boden voll. Da sind sogar Pipiflecken an der Decke. Wie kommen die dahin, wie groß muss das Ziel noch sein, hä?" Die folgende Szene, in der ausgerechnet der Chef (Michael Shannon) auf lächerliche Weise seine Männlichkeit demonstriert, ist urkomisch.

Es wäre kein Wunder, wenn "Das Flüstern des Wassers" bei den Oscars abräumt. Die außergewöhnliche Liebesgeschichte feiert auf ungewöhnliche, wunderschöne Weise die Einzigartigkeit eines jeden Lebewesens.

Fantasy, USA 2017

Regie: Guillermo Del Toro ("Pans Labyrinth”, "Hellboy”, "Pacific Rim”)

Darsteller: Sally Hawkins ("Happy-Go-Lucky”,”Blue Jasmine”, "Paddington”), Michael Shannon ("Zeiten des Aufruhrs”, "Midnight Special”), Octavia Spencer ("The Help”, "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen”)

Länge: 123 min

Ab 16 Jahren

Kinostart: 15.02.2018

