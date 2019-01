Creed 2 - Rocky's Legacy

Adonis Creed (Michael B. Jordan) ist Weltmeister im Schwergewicht. Doch er kann sich über den Sieg nicht freuen, weil der in die Jahre gekommene Titelverteidiger in seinen Augen kein echter Gegner war.

Diesen Makel will ausgerechnet der Russe Ivan Drago (Dolph Lundgren) nutzen. Er hatte vor über 30 Jahren Adonis' Vater Apollo Creed bei einem Schaukampf totgeschlagen. Auf einer Pressekonferenz fordert er jetzt, dass der neue Champion ausgerechnet gegen seinen Sohn Viktor Drago (Florian Munteanu) antreten solle. Eine Kampfmaschine, die er persönlich in quälenden Trainings zu Höchstleistungen treibt.

Ivan liegt viel am Sieg seines Sohnes: Seit dem Fight gegen Creed hat seine Exfrau Ludmilla (Brigitte Nielsen) die Achtung vor Vater und Sohn verloren. Viktor soll mit den Fäusten die verlorengegangene Familienehre wiederherstellen.

Duell für die Ehre

Mentor Rocky Balboa warnt seinen Schützling Adonis vorausschauend vor dem Kampf. "Du hast alles zu verlieren! Der Typ hingegen nichts!" Adonis lebt glücklich mit Bianca (Tessa Thompson) zusammen, die beiden erwarten ihr erstes Kind. Doch der junge Boxer ist bei der Ehre gepackt und entscheidet sich für das Duell. Rocky lehnt es ab, ihn auf den Kampf mit dem Sohn des Mannes vorzubereiten, der seinen Freund auf dem Gewissen hat.

Nach dem großen Erfolg von "Creed – Rocky’s Legacy" vor drei Jahren ist der legendäre Boxer erneut als Mentor des jungen Adonis zu sehen. Das zweite Kapitel von Creed mit dem vierten (und erfolgreichsten) Rocky Film zu verknüpfen, ist gelungen. Der Konflikt der Väter wird auf die Söhne übertragen und ist in Dialogen so in die Story verwoben, dass sie auch Neueinsteiger verstehen.

Dolph Lundgren überzeugt nach seinem ersten Auftritt als gefühlskalter Boxer 33 Jahre später als gefühlskalter Trainer, der seine Ehre zurückerobern will. Wenn Drago und Rocky im Boxring wortlos aufeinandertreffen, die aufgepumpten Arme aneinander reiben, wird es im Kino eiskalt.

Aufstehen, weitermachen

Selbstverständlich übernimmt Rocky nach einer derben Niederlage Creeds Training. Das alte Motto: "Aufstehen, weitermachen!" lehrt auch Creed 2.

Diesmal stählt Rocky Creeds Muskeln in einem brütend heißen Wüstencamp. Es folgen die üblichen Bildcollagen schier unmenschlicher Körperschinderei: Andonis hebt kraft seiner Halsmuskeln eine Steinscheibe, die mit Lederriemen an seinem Kopf befestigt ist. Unter sengender Sonne gräbt er mit einem Cricketschläger (!) eine Grube aus und folgt schließlich seinem Trainer, der im Auto sitzt, im Dauerlauf in der Mittagshitze durch die Prärie – buchstäblich bis zum Umfallen.

Rocky als lebenskluger Silberrücken

Hartes Training, derbe Kämpfe, männliche Lebensweisheiten – Creed 2 bringt erwartete Zutaten. Wie im Vorgängerfilm ist Rocky ein lebenskluger Silberrücken, der nicht nur den Körper, sondern auch den Geist seines Schützlings trainiert. Ein weiser Ex-Boxer, der im Krankenhausflur vor Nervosität zu tänzeln beginnt und mit seinen geschundenen Kämpferpranken Pizzateig knetet. Stallone macht seinen Rocky auch mit 72 Jahren zur durch und durch glaubwürdigen Figur.

Florian Munteanu spielt Viktor Drago, den Sohn von Rockys Erzfeind. Es ist die erste große Filmrolle des Deutsch-Rumänen, der im niederbayerischen Bogen aufgewachsen ist. Sylvester Stallone fasst die Qualitäten des Debutanten so zusammen: 27 Jahre, 1,94 Meter und 111 Kilo Talent. Munteanus Rolle lebt von der enormen physischen Presenz des Boxers und Sportmodels - viel Text hat er nicht.

Ebenfalls auf Instagram schrieb Sylvester Stallone, mit Creed 2 Abschied von seiner legendären Rolle zu nehmen, die ihm neben Millionen treuen Fans auch drei Oscarnominierungen eingebracht hat. Ob er seine Drohung wahr macht? Zwei Mal hat er Rockys Ruhestand bereits verkündet und ist doch wieder in den Ring gestiegen.

Aber wer soll dann Sätze wie: "Das Leben verpasst Dir so viele Tiefschläge" sagen? Bitte, Rocky, bleib noch ein bisschen! Wir sehen Dir gern beim Kämpfen zu, im Ring und im wahren Leben!

Sportlerdrama, USA 2018



Regie: Steven Caple jr.



Darsteller: Michael B. Jordan ("Creed: Rocky’s Legacy", "Black Panther"), Sylvester Stallone ("Rocky", "Rambo", "Creed: Rocky’s Legacy"), Tessa Thompson ("Men in Black: International", "Creed: Rocky’s Legacy", "Thor: Tag der Entscheidung"; "Selma"), Dolph Lundgren ("Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts", "Universal Soldier", "Aquaman", "The Expendables"), Florian Munteanu, Brigitte Nielsen ("Rocky IV – Kampf des Jahrhunderts")



Länge: 130 Minuten



ab 12 Jahren



Kinostart: 24.01.2019

Stand: 24.01.2019, 00:01