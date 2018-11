Charles Dickens – Der Mann, der Weihnachten erfand

Mit erst 31 Jahren hat Charles Dickens (Dan Stevens, „Dowtown Abbey“) bereits alles, was er sich wünschen kann: eine glückliche Familie, Frau und vier Kinder, ein großes Haus in London, Ruhm und Ansehen als Schöpfer der Romane „Die Pickwickier“ und „Oliver Twist“. Doch seine drei letzten Werke waren Flops und sein extravaganter Lebensstil hat Geldreserven längst verschlungen. Auch, weil ihm seine mittellosen Eltern auf der Tasche liegen und sein Vater (Jonathan Pryce) finanzielle Zuwendungen mit beiden Händen zum Fenster herauswirft.

Bevor Lüster verkauft und Personal entlassen wird, gibt’s im Hause Dickens nur eine Lösung: Ein Bucherfolg muss her! Dickens hat eine Idee, auch der Titel ist schnell gefunden: Eine Weihnachtsgeschichte. Doch wie soll der Autor es schaffen, das Buch in nur sechs Wochen zu schreiben, damit es rechtzeitig zu Weihnachten gedruckt werden kann, wenn er zu allem Unglück noch unter einer Schreibblockade leidet?

Mehr Comedy, weniger Drama

Ausgerechnet der Bösewicht seiner neuen Geschichte, Geizhals Scrooge, (Christopher Plummer) wird ihm nützlich. Denn der übellaunige Menschenfeind taucht leibhaftig mit schwarzem Zylinder in Dickens Leben auf und fragt ihn hartnäckig über seine eigene Geschichte aus. So hilft er dem Autor auf die Sprünge.

Die fantasievolle Komödie basiert auf dem Buch „The Man who invented Christmas“ von Les Standiford. Regisseur Bharat Nalluri hat daraus ein mit Leichtigkeit erzähltes, opulentes Märchenspiel gemacht, in dem Wirklichkeit und Fiktion immer wieder miteinander verschmelzen. Dabei gehört der Schlagabtausch des Dichters mit seiner griesgrämigen Figur zu den Highlights – Scrooge ist nicht nur grimmig, sondern überrascht immer wieder mit witzigen Kommentaren. Nalluri setzt in seiner filmischen Interpretation auf komödiantische Elemente, weniger auf Drama.

Ein unterhaltsamer Familienfilm über Charles Dickens, der sich künstlerische Freiheiten nimmt.

Fantasy, Irland 2017, Regie: Bharat Nalluri, ab 6 Jahren

Kinostart: 22.11.2018

