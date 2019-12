Bei der Verfilmung eines Musicals, das fast seit 50 Jahren erfolgreich auf den Bühnen dieser Welt gespielt wird, kann doch eigentlich nichts schief gehen. Das könnte man meinen, wenn ein so erfolgreiches Team zusammenkommt: Oscarpreisträger Tom Hooper ("The King’s Speech") übernahm die Regie. Er hatte bereits mit der Musicalverfilmung "Les Misérables" beeindruckt.

"Komplett missraten"

Für "Cats" konnte er Hollywoodstars von Judi Dench über Jennifer Hudson ("Dreamgirls") bis Taylor Swift gewinnen. Sogar Idris Elba und Ian McKellen wollten bei der Verfilmung mitmachen, die unter anderem Steven Spielberg produzierte. Trotz all der namhaften Beteiligten ist "Cats" ist ein komplett missratener Film.

Denn was auf der Bühne als sympathische Mischung aus Kitsch, Kunst und Künstlichkeit durchgeht, wirkt auf der großen Leinwand befremdlich. Das liegt vor allem an der digitalen Nachbearbeitung der Figuren. Tanzen auf der Bühne Menschen, die ganz offensichtlich in Katzenkostümen stecken, die Schnurrhaare mit Schminke aufgemalt, sind es im Film irritierende Katzenmutanten.

"Peinlich berührt"

Stars, von denen in der Hauptsache das Gesicht zu erkennen ist, stecken in digitalen Katzenkörpern ohne Geschlecht und lassen ihren Schwanz im Takt der Musik wippen. Ihr Fell reagiert auf jeden Luftzug und auch die 85-jährige Judi Dench kann plötzlich ihr (Hinter)bein abspreizen wie ein junges Ding – die Technik macht’s möglich! Und hinterlässt den Zuschauer peinlich berührt.

Idris Elba trägt als Macavity Hut und Fellmantel. Mit seinen stechend grünen Augen wirkt er – zunächst – bedrohlich und sehr männlich. Aber nur bis zu dem Moment, an dem er seinen Mantel lüftet und ein offensichtlich am computerbearbeiteter, viel zu dünner und dazu geschlechtsloser Körper zum Vorschein kommt. Auch er muss beim Tanz die dürren Beinchen werfen, während sich auf seinem Kopf unermüdlich Katzenohren drehen, als müsse man zeigen, was am Computer möglich ist.

"Das meint ihr nicht ernst!"

Highendtechnik trifft auf Bauerntheater, wenn Shakespeare-Mime Ian McKellen mit seinen Pfötchen in den Milchteller tapst. Leider fehlt an dieser Stelle das Augenzwinkern. Man möchte rufen: Das meint ihr nicht ernst!

Das Bühnenmusical "Cats" ist eine Nummernrevue, die sich an Gedichten über Katzentypen nach T.S. Elliot orientiert. Dazu ist Tom Hooper inszenatorisch nichts Originelles eingefallen. Die Geschichte wirkt wie ein abgefilmtes Musical mit Furcht erregenden Figuren.

Cats markiert einen Tiefpunkt des Kinojahrs 2019.

Musicalverfilmung, Großbritannien 2019

Regie: Tom Hooper

Darsteller: Judi Dench, Jennifer Hudson ("Dreamgirls"), Taylor Swift, Idris Elba, Ian McKellen

Länge: 111 Minuten

Keinte Altersbeschränkung

Kinostart: 26.12.2019

Stand: 26.12.2019, 00:00