Alles dreht sich um sechs Steine – die "Infinty Steine". Warlord Thanos (Josh Brolin) will sie zusammenbringen, um so endgültig die Macht über das Universum und die Realität zu übernehmen. Auf seine Weise will er die Welt ins Gleichgewicht zu bringen. Das wollen die Avengers, Superhelden aus dem Marvel-Comic-Kosmos, gemeinsam verhindern.

"Avengers – Infinity War" ist bereits der 18. Film aus dem Marvel Cinematic Universe, das mit dem lang erwarteten Film sein 10-jähriges Jubiläum feiert und dazu seine Stars zusammengetrommelt hat.

Ja, richtig gezählt. Auf dem Filmposter sind 25 Figuren zu sehen – sie alle haben in dem zweieinhalbstündigen Spektakel ihren Auftritt: Spider-Man, Black Widow, Hulk, Black Panther – die Liste ist lang. Die Superhelden sind in kleine Teams aufgeteilt, die erst noch zusammenfinden müssen. Iron-Man zum Beispiel (Robert Downey Jr.) steht dem leicht arroganten Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) skeptisch gegenüber. Und als Star-Lord (Chris Pratt) Thors (Chris Hemsworth) Muskeln sieht und wie Frauen auf den durchtrainierten Gott reagieren, kann er seine Eifersucht nicht zurückhalten. Die gekränkte Eitelkeit wird immer wieder in der Geschichte thematisiert, die elegant zwischen verschiedenen Schauplätzen und Figuren wechselt. Es liegt jedoch am Grundkonstrukt mit so vielen Figuren und ihren Hintergrundgeschichten, dass die Geschichte eher in die Breite, als in die Tiefe geht.

Testosterongeladene Frotzeleien lockern dabei den ungewohnt düsteren Ton der Story immer wieder auf – schließlich steht alles auf dem Spiel und die Superhelden geraten trotz ihrer Kräfte immer wieder an ihre Grenzen. Da wird gekämpft, gefoltert, gelitten – Szenen, die von Beginn an auf Überwältigung beim Zuschauer setzen. Im letzten Filmdrittel ist sie allerdings kaum noch zu steigern und zieht sich hin. Nein, nicht alle überleben diesen Kampf. Aber mehr wird hier nicht verraten. Nur so viel: Im kommenden Jahr wird der Kampf des Superheldenteams fortgesetzt.

Action, USA 2018



Regie: Anthony & Joe Russo ("Return of the first Avenger", "Avenger – Civil War")



Darsteller: Robert Downey Jr. ("Iron Man"), Josh Brolin ("No country for old men", "Milk"), Chris Pratt ("Guardians of the Galaxy"), Benedict Cumberbatch ("Doctor Strange", "The Imitation Game"), Chris Hemsworth ("Thor")



Länge: 149 min



Ab 12 Jahren



Kinostart: 26.04.2018

Stand: 26.04.2018, 00:01