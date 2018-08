Asphaltgorillas

Nachts in Berlin-Kreuzberg. Atris (Samuel Schneider) stochert in seinen Fritten herum, als ihm aufgeht, dass er nicht länger Handlanger von Unterweltboss El Keitar (Kida Khodr Ramadan) sein will. Außerdem ist soeben Ladendiebin Marie (Ella Rumpf) in sein Leben geplatzt, der er imponieren möchte. Als Atris' alter Freund Frank (Jannis Niewöhner) im dicken Lamborghini auftaucht, wittern beide im anderen die Chance, ihr Schicksal zu drehen. Atris will raus aus seinem Kiez und Frank will endlich hoch hinaus im Gangsterhimmel. Dass eine Falschgeldnummer mit mies gelaunten Asiaten für zwei Kleingangster eine Nummer zu groß sein könnte, fällt beiden erst auf, als sie schon tief im Schlamassel stecken.

Regisseur Detlev Buck hat schon Kinderfilme, Literaturadaptionen und Sozialdramen gemacht. Diesmal hat er sich das raue Berliner Straßenmilieu für eine Krimikomödie ausgesucht, die allerdings nicht überzeugt.

Die Story beruht auf der Kurzgeschichte "Der Schlüssel" von Ferdinand von Schirach und wuchert im Drehbuch von Constantin Liebe, Cüneyt Kaya und Detlev Buck zu einer unübersichtlichen Gangstergroteske mit vielen Figuren, die lange nach ihrem Rhythmus sucht. Durch diverse Nebenschauplätze und unzählige skurrile Charaktere fehlt es der Hauptstory an Dringlichkeit – wie tief Frank und Atris in der Misere stecken, was ihnen blüht, wird überballert und zugequatscht – mit Dialogen, in denen nicht jeder Gag zündet. Die Story dümpelt eine gute Stunde vor sich hin, bis sich im letzten Drittel endlich Eskalation und Wahnsinn des wirren Plots zum großen Finale verdichten.

Komödie, Deutschland 2018, Regie: Detlev Buck, ab 12 Jahren

Kinostart: 30.08.2018

Stand: 30.08.2018, 00:00