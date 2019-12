WDR 2 Kino: Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

Anna (Riva Krymalowski) steht vor einer schwierigen Entscheidung: Soll sie den Teddy oder das rosa Kaninchen mitnehmen? Nur ein Stofftier passt noch in den Koffer. Traurig lässt die Neunjährige das rosa Kaninchen zurück. Auch von Heimpi, (Ursula Werner) ihrer geliebten Kinderfrau, muss sich Anna verabschieden. Es ist 1933, Annas Familie ist jüdisch und ihr Vater Arthur Kemper (Oliver Masucci) ist durch seine regimekritischen Texte bereits aufgefallen.

Das Mädchen ahnt noch nicht, dass der Abschied nicht nur die Trennung von einem Stofftier, sondern von ihrem behüteten Leben in Berlin bedeutet.

Ein autobiografischer Stoff

Die Geschichte der kleinen Anna ist eigentlich die der Buchautorin Judith Kerr, die 1933 mit ihrem Vater, dem Journalisten und Theaterkritiker Alfred Kerr, vor den Nazis geflohen ist. Davon erzählte Judith Kerr in ihrem Jugendroman „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. Sie hatte ihn 1971 für ihre eigenen Kinder geschrieben, um ihnen ernst und kindgerecht zu verdeutlichen, was sie als Neunjährige durchleben musste.

Die Fluchtgeschichte aus der Sicht eines kleinen Mädchens ist Schullektüre und weltbekannt geworden.

Jetzt hat Oscarpreisträgerin Caroline Link („Nirgendwo in Afrika“), die ihr Können, Kinder in Szene zu setzen bereits diverse Male bewiesen hat („Der Junge muss an die frische Luft“, „Jenseits der Stille“, „Pünktchen und Anton“) das Buch verfilmt. Sie hatte noch die Gelegenheit, mit Judith Kerr zu sprechen, die im Mai 2019 verstarb. Kerr berichtete Link von der Flucht auch als schöne Zeit gewesen, weil sie sehr eng mit ihren Eltern und sehr geborgen war.

Der tapfere Zusammenhalt der Familie

Dieses Gefühl vermittelt Link in ihrem Drehbuch, das sie gemeinsam mit Anna Brüggemann schrieb: Anna durchlebt die Flucht vor den Nazis auch als Abenteuer. Unterschwellig ist die tödliche Bedrohung immer spürbar, denn die Geschichte funktioniert ohne konkrete Bilder der Naziverbrechen. Tapfer kämpft die Familie gemeinsam gegen die Verzweiflung.

Newcomerin Riva Krymalowski berührt in ihrer Rolle als kleine Anna und verleiht ihr Tiefe. Besonders emotional sind die Abschiedsszenen, in denen Anna einem Ritual folgt: Sie läuft ein letztes Mal durch das Haus oder die Straße der jeweiligen Umgebung und verabschiedet sich von Gegenständen, Gebäuden und Personen, die ihr ans Herz gewachsen sind.

„Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ bleibt nah an der literarischen Vorlage. Ein berührender Familienfilm.

Drama, Deutschland 2019

Regie: Caroline Link („Jenseits der Stille“, „Pünktchen und Anton“, „Nirgendwo in Afrika“, „Der Junge muss an die frische Luft“)

Darsteller: Riva Krymalowski, Marinus Hohmann („Willkommen bei den Hartsmanns“, Ursula Werner („Der Junge muss an die frische Luft“, „Wolke 9“), Carla Juri („Blade Runner 2049“, „Feuchgebiete“), Oliver Masucci („Er ist wieder da“, „Werk ohne Autor“)

Länge: 118 min

Keine Altersbeschränkung

Kinostart: 26.12.2019

Stand: 26.12.2019, 00:00