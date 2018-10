Video starten, abbrechen mit Escape Trailer zum Kinofilm „A Star Is Born“ | WDR 2 Kino | 04.10.2018 | 02:18 Min. | Verfügbar bis 25.10.2018 | WDR 2

Jackson Maine (Bradley Cooper) ist Countrysänger, der schon bessere Zeiten erlebt hat und mit dem Alkohol kämpft. Zufällig lernt er nach einem Konzert Ally (Lady Gaga) in einer Bar kennen. Die Kellnerin singt ebenfalls, kämpft aber mit ihrem schwachen Selbstbewusstsein. "Den meisten Leuten gefällt, was ich singe. Aber sie mögen nicht, wie ich aussehe", sagt sie desillusioniert. Eigene Songs stellt sie ihrem Publikum in kleinen Clubs gar nicht erst vor.

Als Jackson Allys Stimme hört, erkennt er gleich ihr Potential und verliebt sich in sie. Schließlich zwingt er seine unsichere Freundin zu ihrem Glück: Bei einem seiner Konzerte holt er sie zu sich auf die Bühne – vors große Publikum. Die beiden singen im Duett und begeistern die Massen. Nach und nach wagt sich Ally weiter nach vorn, ihr Ego wird stärker. Bald jubeln die Fans lauter für sie als für Jackson – ihre Liebe steht auf dem Spiel.

Atmosphärisch starke Konzertszenen

Bradley Cooper überzeugt nicht nur als Sänger und Gitarrist, er zeigt in seinem Regiedebut, dass er auch inszenieren kann. Besonders die atmosphärisch starken Konzertszenen überzeugen. Die Chemie zwischen ihm und Lady Gaga stimmt auf der großen Leinwand! Es ist überraschend, die erfolgreiche Sängerin ungeschminkt als "Frau von nebenan" zu sehen – mit natürlich fallendem Haar. Das fehlende Selbstbewusstsein glaubwürdig zu spielen, sei für sie die größte Herausforderung gewesen, weil sie das Gefühl nicht mehr kennt, sagte Lady Gaga in Interviews. Unsicherheiten in ihrer ersten Hauptrolle – Nebenrollen hatte sie bereits gemeistert – merkt man ihr aber nicht an.

Bradley Coopers Interpretation von "A Star is Born", der Geschichte einer aufsteigenden Künstlerin, ist seit 1937 bereits die vierte Version des Stoffs. Cooper macht daraus eine konventionelle, herzzerreißende Liebesgeschichte.

Sehenswertes Popmärchen

Das Alkoholproblem Jacksons gibt der Story noch ein wenig Drama. Es ist mutig und richtig, dass der Regisseur Bradley Cooper stark auf die kraftvollen Musikszenen setzt.

"A Star is Born" ist keine Neuerfindung des Kinos, aber ein sehenswertes Popmärchen mit Gefühl.

Liebesdrama, USA 2018

Regie: Bradley Cooper

Darsteller: Bradley Cooper ("Hangover", "Silver Linings Playbook"), Lady Gaga ("Machete Kills"), Sam Elliott ("Big Lebowski", "Wir waren Helden")

Länge: 136 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 04.10.2018

Stand: 04.10.2018, 00:01