Hetti wird 80. Die wohlhabende Dame hat allerdings keine Lust, ihren Geburtstag bei Kaffee und Kuchen zu feiern. Vielleicht sogar noch zuckerreduziert und koffeinfrei. Nein, Hetti hat noch Power. Sie lädt ihre Verwandtschaft in einen Escape Room ein. Was ihre Geburtstagsgesellschaft nicht gerade in Begeisterung stürzt.

Es geht in James Berwicks Stück "Escape Room" nicht nur darum, ein Spiel zu überstehen. Hetti sagt: " Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das weiß, dass es sterben muss ." Sie sieht das Spiel als Charaktertest. Es geht um ihr Erbe. Deswegen lässt sich die Familie auf alles ein. Die meisten haben eine ordentliche Macke. Hettis Sohn ist handysüchtig, es gibt einen Alkoholiker und einen Proll. Verschiedene Temperamente prallen aufeinander. Und alle zusammen müssen Rätsel lösen.

Denn Hetti – gespielt von der aus vielen Fernsehauftritten bekannten Monica Kaufmann – verschwindet. Ihre Verwandtschaft bleibt zurück. Oft greifen sie auf die Hilfe des Publikums zurück. Sie fragen die Zuschauerinnen und Zuschauer, was die in bestimmten Momenten machen würden. Denn die Drohung ist, dass in 90 Minuten alles in die Luft fliegt. Klar, bloß ein Spiel. Aber kann man sich da sicher sein?

Irgendwann fliegt Geld durch die Luft und alle Masken fallen. "Escape Room" ist ein rasanter Theaterspaß mit viel Action und irren Situationen.