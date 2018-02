Else-Lasker-Schüler-Lyrikpreis für das "Poetry Project"

Erinnern an Else Lasker-Schüler

Der Else-Lasker-Schüler-Lyrikpreis wird von der in Wuppertal ansässigen Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft verliehen. Erinnert wird damit an die deutsch-jüdische Lyrikerin und Dramatikerin Else Lasker-Schüler, die in Wuppertal geboren wurde und 1933 nach der nationalsozialistischen Machtergreifung in die Schweiz flüchten musste. Sie gilt als herausragende Vertreterin des Expressionismus in der Literatur. Bisherige Preisträger des Else-Lasker-Schüler-Lyrikpreises sind unter anderem Friederike Mayröcker und Safiye Can.