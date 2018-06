Mit einer Gala feiert das Rollschuh-Musical "Starlight-Express" am Dienstagabend (12.06.2018) sein 30-jähriges Bestehen in Bochum. Am 12. Juni 1988 war es zum ersten Mal in einem eigens für die Show errichteten Theater aufgeführt worden.

Andrew Lloyd Webber schaut vorbei

Zum Jubiläum haben die Macher um den Komponisten Andrew Lloyd Webber das Musical grundlegend überarbeitet. So wurde unter anderem die Stellung der Frauen gestärkt. Neuerungen gibt es auch bei der Musik.

Webber, der weiterhin die Rechte an dem Stück hat, will persönlich an der Gala teilnehmen. Der 70-Jährige war noch am Sonntag (10.06.2018) in New York für sein Lebenswerk mit einem Tony Award geehrt worden.