"Ich will genau das, was sie hatte", kommentierte daraufhin eine Frau am Nebentisch die Orgasmusgeräusche von Sally. Die ältere Dame war übrigens die Mutter von Regisseur Rob Reiner. Das American Film Institute wählte diesen Satz, der in der Originalfassung "I’ll have what she’s having" lautet, unter die 100 besten Filmzitate aus US-Filmen aller Zeiten auf Platz 33.