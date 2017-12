Kölner Dombauhütte will Kulturerbe werden

WDR: Die Dombauhütte ist eine so altehrwürdige Institution. Da muss man doch im Grunde gar nicht darum bangen, dass die Anerkennung als immaterielles Weltkulturerbe ausgesprochen wird, oder?

Peter Füssenich: Ich bin guter Dinge, aber das Ergebnis, das wir im März erwarten, kann man nicht voraussehen. Es gibt keinerlei Hinweise, ob unsere Bewerbung befürwortet wird oder nicht. Wir wünschen es uns natürlich.

Peter Füssenich ist neuer Dombaumeister

Die Dombauhütte ist aus meiner Sicht ganz untrennbar mit der Weltkulturerbestätte Kölner Dom verbunden – das ist auch der Grund, warum nicht nur das Bauwerk selbst unter Schutz stehen sollte, sondern auch die Handwerkstechniken, die dazu gehören, das Bauwerk zu unterhalten.

WDR: Beim immateriellen Weltkulturerbe geht es ja vor allem um ausgeprägte Könnerschaft. Können Sie mit Ihren eigenen Worten beschreiben, was das Besondere der Arbeit in der Dombauhütte ausmacht?

Füssenich: Wir würden beim immateriellen Weltkulturerbe in die die Kategorie "Best Practice" fallen – als Institution, die wichtig für den Erhalt von Baudenkmälern sind. Das Besondere an der Dombauhütte Köln ist, dass sie all die Handwerkstechniken in die nächste Generation übergibt, die dazu dienen, ein solches Gebäude wirklich dauerhaft zu pflegen.

Zum Teil sind es tatsächlich mittelalterliche Techniken, zum Teil kommen inzwischen aber auch ganz moderne Techniken zum Einsatz. Die Möglichkeiten haben sich mit der Zeit gewandelt.

WDR: Bewahrt einen also das Weltkulturerbe davor, demnächst Computerfräsen und 3-D-Technik einsetzen zu müssen?

Füssenich: Die 3-D-Technik ist bei uns schon längst im Einsatz. Das betrifft vor allem die Aufmaße. Da ist die Technik für uns eine große Hilfestellung. Aber man kann wohl sagen, dass der letzte handwerkliche Schliff immer vonnöten sein wird - und deshalb aus meiner Sicht nie verloren gehen wird. Das, was die Handwerker leisten, können die Computer und Fräsen noch lange nicht.

WDR: Gelder sind mit der Auszeichnung nicht verbunden?

Füssenich: Nein. Wir haben keine finanziellen Vorteile dadurch. Die Liste der Weltkulturerbestätten gibt es aus rein ideellen Gründen.

Das Gespräch führte Nina Giaramita.

Stand: 20.12.2017, 10:22