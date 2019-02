Deutscher Fernsehpreis: Auszeichnungen für ARD-Mehrteiler "Gladbeck"

In Düsseldorf wurde am Donnerstagabend (31.01.2019) der Deutsche Fernsehpreis in 25 Kategorien verliehen. Bei der Preisverleihung erhielten der Mehrteiler "Gladbeck" ( ARD / RB ) sowie die Serien "Bad Banks" ( ZDF /Arte) und "Das Boot" (Sky) mehrere Würdigungen. "Gladbeck" wurde in den Kategorien als Bester Mehrteiler, Bester Schauspieler (Albrecht Schuch) und Bester Schnitt (Ueli Christen) ausgezeichnet.



Programmdirektor Volker Herres gratuliert

ARD-Programmdirektor Volker Herres gratulierte den Preisträgern. Es sei eine doppelte Freude, dass die Wertschätzung des Publikums für ARD-Dokumentationen, Fernsehfilme und Unterhaltung "mit dem professionellen Urteil der Fernsehpreis-Jury übereinstimmt."

Auch "Bad Bank" und "Das Boot" überzeugen

"Bad Banks" war in den Sparten Beste Drama-Serie und Beste Regie (Christian Schwochow) erfolgreich. "Das Boot" bekam Auszeichnungen in den Kategorien Beste Schauspielerin (Vicky Krieps) und Beste Kamera (David Luther)