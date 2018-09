Ménage à trois

Hildegard Morsebach ist sauer. Ihr Gemahl Walther sollte längst von einer Karnevalsfete nach Hause gekommen sein. Stattdessen platzt die osteuropäische Putzhilfe Beata in Hildes Schlafzimmer. Sie hat die Schlüssel zu ihrer eigenen Wohnung vergessen und fragt, ob sie die Nacht bei Morsebachs schlafen kann. Klar, sagt Hilde, das Bett ihres Ehemanns im Zimmer nebenan bleibt ja anscheinend frei. Man kann sich vorstellen, dass die Komödie "Der grüne Affe" noch ein paar wilde Wendungen und Gags bereit hält.

Kostspielige Exzentrik

Die Schauspielerin Ute Stein hat das Stück selbst geschrieben und in Düsseldorf verortet. Ehemann Walther ist ein Möchtegern-Künstler – der "grüne Affe" aus dem Titel ist ein Gemälde, allerdings nicht von ihm. Die Morsebachs leben heftig über ihre Verhältnisse und haben sich ein "Urwald-Badezimmer" eingerichtet. Aber nicht bezahlt, deshalb leben sie in ständiger Angst vor dem Gerichtsvollzieher.

Der vierte im Bunde

V.l.n.r.: Swetlana Saam, Ute Stein, Claus Thull-Emden, Michael Schäfer

Als plötzlich ein fremder Mann morgens um fünf Uhr Einlass begehrt – Walther ist inzwischen nach Hause gekommen – schlottern den Morsebachs die Knie. Sie schicken Beata vor, um den Fremden auszuhorchen. Swetlana Saam und Michael Schäfer spielen nun etwas völlig anderes als vorher, nämlich eine glaubwürdige, witzige, völlig verdrehte Liebesgeschichte. Das ist längst nicht die letzte Überraschung, die dieses Stück parat hat.

Unterhaltsames Spiel mit Überraschungen

Von Hauptdarstellerin Ute Stein (links) stammt auch das Stück

Ute Stein mag keine erfahrene Bühnenautorin sein. Manches in ihrem Text läuft durcheinander. Aber genau deshalb ist "Der grüne Affe" so originell und unterhaltsam. Ute Stein bedient nicht nur die Komödienmaschinerie, sondern leistet sich satirische Spitzen und gefühlvolle Momente. Das tolle Ensemble in der Komödie Düsseldorf lässt sich in der Regie von Marcel Keller keinen Wortwitz entgehen, auch nicht die billigen. Aber die Schauspieler holen auch viele Feinheiten heraus.