Wenn das "Applaus"-Schild aufleuchtet, jubelt das Publikum. Im Bonner Contra-Kreis-Theater läuft alles ab wie in einer Fernsehquiz-Show von früher. Der Moderator kommt aus Holland und hat einen entsprechenden Akzent. Eine langbeinige Assistentin dreht Zahlen um und müht sich beim Kopfrechnen. Und drei Kandidaten rätseln um den Hauptgewinn. Einige Zeit lang sind es sogar vier, weil auch jemand aus dem Publikum mitspielen darf.

EIn Blick hinter die Kulissen der Fernsehunterhaltung

"Fott es fott – Die Bonn-Revue" ist eine Komödie der etwas anderen Machart. Autor, Komponist und Regisseur Stephan Ohm parodiert die Fernsehunterhaltung. Aber er zeigt nicht nur, was sonst die Kameras einfangen. In den Werbepausen zoffen sich die Kandidaten, die polnisch-ukrainisch-deutsche Assistentin (Maja Sikora) baggert den Moderator (Leon van Leeuwenberg) an - doch immer wenn das "Applaus"-Schild leuchtet, ist alles wieder an seinem Platz. Naja, fast immer fast alles.

Bonn to be wild

Es gibt eine Menge schmissiger Songs, die das Publikum sehr schnell mitsingt. Im Contra-Kreis-Theater gibt es keine große Schwelle zwischen Bühne und Zuschauerraum. Von den "Eingeborenen von Trizonesien" über rheinisches Liedgut bis zum umgeschriebenen Rocksong "Bonn to be wild" reicht die Bandbreite. Die Schauspieler zeigen mit viel Freude an der Überzeichnung schräge Typen. Barbara Köhler erinnert als niedersächsische Gutshofbesitzerin in Geldnöten an Ursula von der Leyen, Raphael Grosch wirft als Blogger mit denglischen Begriffen um sich. Während Ina Harder – eine Ikone der Weiberfastnacht und Inhaberin des Wirtshauses "Rheinbrücke" – genau das spielt, was sie ist: ein Bonner Original.

Das Publikum tobt am Ende, auch ohne dass "Applaus"-Schilder aufleuchten. Ohne Zugabe kommen die Schauspieler nicht von der Bühne. "Fott es Fott" ist eine Komödie besonderen Stils, eine witzige, enorm unterhaltsame Show, an der auch Nicht-Bonner großen Spaß haben können.