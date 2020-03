Bye-bye, Lindenstraße! - Ein Dankesbrief

Liebe Lindenstraße,

als Kind der 80er war ich gerade mal acht, als Deine erste Folge lief. Irgendwas war plötzlich im Fernsehen bei meiner Oma anders. Wenige Monate vorher startete die Schwarzwaldklinik: Hier war alles so schön bunt und sauber, die Geschichten von Professor Brinkmann gingen meist gut aus. Du warst anders: dunkel, hässlich. Die Menschen in Deiner Straße rauchten, tranken Alkohol, schrien sich an. War mir aber egal. Hauptsache, ich durfte mitgucken. Im analogen Fernseh-Deutschland gab es sonntagabends um 18.40 Uhr wenig Wahlmöglichkeiten.

Seitdem warst Du irgendwie immer da: ein verlässliches wöchentliches Wiedersehen mit alten Bekannten. Eine Langzeitbeziehung mit Höhen und Tiefen - manchmal packend, manchmal ein Treffen aus Gewohnheit. Zwischendurch war für ein paar Jahre sogar Funkstille zwischen uns.

Besuch in der Straße

Ein letzter Besuch

Ich erinnere mich noch daran, wie ich Dich als Kind das erste Mal besucht habe. Also so richtig in echt. Im Sommer konnte man das Produktionsgelände in Köln-Bocklemünd besichtigen. Ich stand plötzlich vor dem Supermarkt, der in den 80ern einfach noch "Supermarkt" hieß. Erst später wurde er von der fiktiven Kette "NARO" verdrängt. Hier verlor Stefan Nossek sein Augenlicht. Klausi Beimer und Onkel Franz hatten bei Schießübungen aus dem Fenster leider das Ziel verfehlt. Nicht der Rede wert. Ein fast alltägliches Schicksal in Deiner Nachbarschaft.

Ich war beeindruckt, wie echt alles bei Dir aussah: Der Kaugummiautomat vor dem griechischen Restaurant Akropolis war gefüllt. Im Café Bayer lagen täuschend echte Brezeln - Du warst halt eine Straße in München. Und auf den Klingelschildern von Haus Nr. 3 stand "Kling", "Flöter" oder "Zenker". Die Verlierer und Gewinner Deiner Welt. Sie hätten genauso gut "Meier" oder "Müller" heißen können: Die Themen der Republik waren auch Deine. Neonazis ätzten, Aidskranke starben und Trans-Frauen liebten. Eine bittersüße, biedere, liebenswerte Welt - verdichtet auf 30 Minuten pro Folge.

Tschüss Lindenstraße - und jetzt?

Wenn in Deinen Häusern jetzt die Lichter ausgehen, ist es - mal wieder - wie im echten Leben. Ein Auszug nach 34 Jahren. Neulich noch einmal ein letzter Besuch, ein letzter Gang. Ich werde Erinnerungen mitnehmen: Die unzähligen Geschichten Deiner Bewohner. Einige kenne ich nur aus Erzählungen, quasi wie Tratsch aus dem eigenen Treppenhaus. Lisa hat ja Pfarrer Steinbrück mit der Bratpfanne erschlagen. Die Geschichte wird mir dann in knapp zehn Jahren begegnen, wenn ich ab kommender Woche wieder mit Deiner Folge eins anfange. Die hieß übrigens "Herzlich Willkommen". Vielen Dank.