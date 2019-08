Zwei Wohngemeinschaften treffen aufeinander. Die eine besteht aus jungen Leuten, zwei Studentinnen, ein Student. Eine Etage tiefer sind drei Leute um die 60 eingezogen. Sie wollen ihre WG von vor 35 Jahren wieder aufleben lassen. Wie es früher üblich war, schauen sie bei den Nachbarn rein und schauen, was läuft. Gemeinsam Frisbee spielen auf der Wiese ist ein Vorschlag der Alt-Hippies. Die Antwort lautet: " Wir machen Staatsexamen. Wir haben keine Kapazitäten frei. "

Coole Alte gegen spießige Junge

"Die Alten" unter sich

"Wir sind die Neuen" ist die Theaterfassung eines erfolgreichen Kinofilms. Ein Aufeinandertreffen der Generationen. Die Alten sind flippig, locker und hören laute Musik. Die Jungen verlangen Ruhe und Disziplin. Ralf Westhoffs Dialoge sind pointiert und intelligent. Die Jungen ersticken fast an ihrem Leistungswahn, Bandscheibenvorfälle, Verzweiflung und Prüfungspanik sind die Folgen. Und die 60-Jährigen können helfen. Die Probleme der Studierenden wirken bei aller Lust an der komödiantischen Übertreibung ernst. Und auch bei den Alten ist nicht alles so easy, wie es auf den ersten Blick wirkt.