Das Volkstheater verändert sich mit dem Volk

Die Entscheidung, das seit 1936 bestehende Kölner Volkstheater Millowitsch zu schließen, hat Peter Millowitsch sich nicht leicht gemacht. "Ich habe keinen Nachfolger" , so der 69-Jährige. "Und warum sollte ich mich in den letzten Jahren meines Lebens, wo ich es ein bisschen nett haben könnte, so stressen?" Am Sonntag (25.03.2018) findet die letzte Vorstellung statt.

Peter Millowitsch sieht die Entwicklung skeptisch

Das gemeinsame Lachen steht im Volkstheater Millowitsch im Vordergrund. Die Qualität einer Pointe liegt nicht in der Originalität, sondern im möglichst klar gesetzten Lachsignal – bei Willy Millowitsch wie bei seinem Sohn Peter, der vor 20 Jahren die Bühne übernahm.