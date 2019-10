Dr. Henry Jekyll (David Jacobs) präsentiert sein Gemisch vor skeptischem Publikum

Dr. Henry Jekyll hat einen großen Plan. Er will das Böse aus dem Menschen entfernen. Deshalb experimentiert er in seinem Kellerlabor. Nun glaubt er, ein Mittel gefunden zu haben. Doch er findet keinen Menschen, an dem er es ausprobieren könnte. Also nimmt er sich selbst als Versuchskaninchen – und die Lage gerät außer Kontrolle. Denn Dr. Jekyll verwandelt sich in den gewissenlosen und sadistischen Mr. Hyde.

Die Gruselgeschichte von Robert Louis Stevenson – der auch "Die Schatzinsel" geschrieben hat – gehört zu den Klassikern der Horrorliteratur. Oft wurde sie verfilmt, ebenso häufig auf die Theaterbühne gebracht. Das Musical von Frank Wildhorn überzeugt auf ganzer Linie. Es hat mitreißende Melodien, Dialoge mit ein bisschen Tiefsinn – und auch romantische Momente. Denn Wildhorn fügt der Originalgeschichte zwei starke Frauenrollen hinzu.

Grusel-Musical mit starken Bildern

Regisseur Gil Mehmert ist ein Musicalprofi, der starke Geschichten in großen Bildern erzählt. So auch diesmal. Die Bühne im Theater Dortmund dreht sich und zeigt vier Spielorte. Das ermöglicht schnelle Wechsel wie im Film. Grandios ist der Moment, wenn sich der drehende Bühnenboden wie ein Karussell hebt und darunter das Labor Dr. Jekylls sichtbar wird.

Jekyll (David Jacobs) trifft nachts seinen guten Freund Dr. Utterson (Morgan Moody)