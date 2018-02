70 Jahre Augsburger Puppenkiste

In den 90er Jahren sinkt der strahlende Stern der Puppenkiste. Vor allem bei den jungen Leuten ist das Marionettentheater nicht mehr so bekannt wie früher. Deshalb hat Theaterleiter Marschall ein neues Standbein aufgebaut: An Weihnachten 2016 und 2017 bringen er und seine 16 Mitarbeiter jeweils ein Bühnenstück als Film in die Kinos. " Damit erreichen wir auf einen Schlag genauso viele Zuschauer wie mit der Puppenbühne in einem Jahr ", sagt Marschall. Auch 2018 wird es einen Weihnachtsfilm geben. Inszeniert wird die "Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens.