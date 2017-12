Peter Millowitsch gibt Kölner-Theater auf

Theaterchef Peter Millowitsch will in zwei Jahren Schluss machen. " Wenn man das Rentenalter erreicht hat, wird es langsam Zeit, darüber nachzudenken, wie man aufhören könnte ", sagt er am Dienstag (12.12.2017) bei einer Pressekonferenz im Foyer der "Volksbühne am Rudolfplatz". Nach sieben Generationen endet damit eine Schauspiel-Dynastie.

Eine der populärsten Volksbühnen in Deutschland

Peter Millowitsch hatte zur Spielzeit 1996/1997 die alleinige Leitung des Theaters von seinem bekannten Vater übernommen. Vater "Willy", wie er in Köln liebevoll genannt wird, hatte das familieneigene Theater mit Erfolgsstücken wie "Der Etappenhase", "Tante Jutta aus Kalkutta" oder "Der keusche Lebemann" in mehr als 50 Jahren zu einer der populärsten Volksbühnen in Deutschland ausgebaut.