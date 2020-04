WDR Kulturambulanz startet Theater-Reihe

"Judas" in Bochum, "Die Marquise von O." in Oberhausen, "Liebesweichen" in Essen – wir haben herausragende Vorstellungen gefunden, die auch unter Corona-Regeln gespielt werden können. Natürlich ohne Publikum, dafür aber mit umso mehr Leidenschaft. Theaterkritiker Stefan Keim war vor Ort und berichtet hier von den ganz besonderen Aufführungen. | mehr