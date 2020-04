WDR Kulturambulanz: Theater, Musik und Lesungen im Stream

Video: Dorothee Oberlinger - Aufforderung zur Hausmusik

WDR 3 Video. . 06:44 Min. . WDR 3.

Die Flötistin Dorothee Oberlinger spielt für uns Werke von Georg Philipp Telemann und Jonkheer Jacob van Eyck. Es sind charmante Solo-Stücke, die für den Hausmusikgebrauch gedacht sind. Was liegt da also näher, als diese auch tatsächlich in einem wunderschönen Wohnzimmer zu spielen? | video