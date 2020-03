Die WDR Kulturambulanz

Wir holen Kunst und Kultur hinter den verschlossenen Türen ab und bringen sie direkt zum Publikum nach Hause. Nah dran, direkt und persönlich. Online, on air und über unsere Social-Media-Kanäle streamen wir vernetzt Angebote, die wegen der Corona-Krise zur Zeit in NRW abgesagt sind – und geben so auch den Künstler*innen eine neue Plattform.

Wir finden die Geisterkonzerte und Theaterinszenierungen, die noch ohne Publikum passieren – und Autor*innen lesen für uns, wo auch immer sie gerade festhängen. Mit dabei sind u.a. die Schriftsteller*innen Frank Goosen, Ulla Lenze, Melanie Raabe und John von Düffel, Bloggerin Kübra Gümüsay und Klimaschützerin Luisa Neubauer.



Die Videos sammeln und kuratieren wir auf der WDR-Website - auch zum Download. Und wir senden natürlich täglich im Radio, bei WDR 3.