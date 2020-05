Video starten, abbrechen mit Escape Autokino meets Klassik – Alexander Krichel spielt Beethoven und Liszt. WDR 3 Video. . 01:43:54 Std. . Verfügbar bis 11.05.2021. WDR 3.

Autokino meets Klassik – Alexander Krichel spielt Beethoven und Liszt

Was in Corona-Zeiten bis dato unmöglich war, hat der Pianist Alexander Krichel seinem Publikum geschenkt: Ein konzertantes Gemeinschaftserlebnis, bei dem trotzdem alle Abstandsregeln peinlich genau befolgt wurden – in einem Autokino in Iserlohn.